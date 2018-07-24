Славія – Динамо: дата та час поєдинку матчу Ліги Чемпіонів
У третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів київське "Динамо" зіграє проти віце-чемпіона Чехії – "Славії" з Праги.
Перший матч відбудеться у Празі на стадіоні "Еден Арена" у вівторок, 7 серпня, початок о 20:30 за київським часм (19:30 за місцевим часом).
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Матч-відповідь пройде в Києві на НСК "Олімпійський" у вівторок, 14 серпня. Про час початку поєдинку стане відомо пізніше.
Джерело: 24 Канал
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