Славія – Динамо: дата та час поєдинку матчу Ліги Чемпіонів

У третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів київське "Динамо" зіграє проти віце-чемпіона Чехії – "Славії" з Праги.

Перший матч відбудеться у Празі на стадіоні "Еден Арена" у вівторок, 7 серпня, початок о 20:30 за київським часм (19:30 за місцевим часом).

Читайте також: "Динамо" проведе найближчий домашній матч без глядачів

Матч-відповідь пройде в Києві на НСК "Олімпійський" у вівторок, 14 серпня. Про час початку поєдинку стане відомо пізніше.