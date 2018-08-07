Славія – Динамо: стартові склади на матч Ліги Європи

Стали відомі стартові склади на матч 3-го кваліфікаційного раунді Ліги Європи між київським "Динамо" та празькою "Славією".

В основі киян вийде півзахисник Денис Гармаш, який у минулій грі з "Шахтарем" (1:0) посилив команду тільки у другому таймі. В іншому тренерський штаб "Динамо" на чолі з Олександром Хацкевичем виставив той же склад, який здобув перемогу в поєдинку з "гірниками".

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Команди зіграють у Празі на стадіоні "Еден", який приймав Суперкубок Європи 2013 року "Баварія" – "Челсі" (5:4 по пен.).

Стартові склади Славії та Динамо на матч Ліги Європи

Славія: Коларж – Цоуфал, Нгадеу-Нгаджуї, Делі, Боржил – Гушбауер, Соучек – Стох, Сікора, Змргал – Шкода (к);

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Морозюк – Сидорчук (к), Гармаш, Буяльський – Вербіч, Бєсєдін, Циганков.

Нагадаємо, що матч "Славія" – "Динамо" стартує 7 серпня о 20:30 за київським часом.

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