Славія – Динамо: відео голів та моментів матчу

Київське "Динамо" та празька "Славія" у кваліфікації ліги Чемпіонів забили голи вже наприкінці матчу. Хоча до цього чеська команда мала чимало нагод, щоб відкрити рахунок.

Загалом же "Динамо" у матчі більше часу провело у захисті, лише у другому таймі створивши декілька нагод. Хоча саме кияни першими небезпечно загрожували воротам Коларжа. Однак після цього у першому таймі небезпечні нагоди були лише у гравців "Славії".

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Небезпечні моменти у виконанні чеської команди виникали і по перерві. Але забити гол першим вдалося "Динамо". Сталося це вже на 82-ій хвилині, коли Сидорчук віддав пас на Вербіча, а той з близької відстані пробив повз воротаря.

Відео голу Вербіча у ворота "Славії"

Відігралася ж "Славія" з пенальті. Кенджора сфолив у власному штрафному, і Гушбауер вже у доданий арбітром час забив і зрівняв рахунок.

Гол у ворота "Динамо" з пенальті

Славія – Динамо 1:1

Голи: Гушбауер, 90+2 (пен) – Вербіч, 82

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