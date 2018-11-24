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      Славнозвісна "Арка дружби народів" тимчасово дала чималу тріщину: відома причина

      810 Читать новость на русском
      Арка "Дружби народів" тріснула
      Арка "Дружби народів" тріснула / Screenshot

      У Києві тимчасово тріснула славнозвісна "Арка дружби народів". І це не аварія, тріщину намалювали активісти, щоб привернути увагу до долі українських політв'язнів Кремля.

      Про це на своїй сторінці у Facebook написала правозахисниця, журналістка, координатор "Медійної ініціативи за права людини" Марія Томак.

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      Росія зігнорувала і заклики міжнародної спільноти, і голодування Олега Сенцова, який вимагав звільнити бранців. Відтак, досі у тюрмах на території окупованого Криму та Росії утримують близько 70 незаконно ув'язнених українців, а більше сотні військовополонених і цивільних заручників перебувають у підвалах на окупованому Донбасі.

      Ця дія – акт солідарності з незаконно переслідуваними громадянами України, яких Росія перетворює на зброю у своїй гібридній війні, солідарності з цивільним населенням на загарбаних Російською Федерацією територіях, жест-відповідь на розв’язану та підтримувану сусідом-імперіалістом війну на сході України,
      – йдеться у повідомленні правозахисниці.

      Томак додала, що активісти жодним чином не намагаються ставити під сумнів культурну та історичну цінність пам’ятки "Арка дружби народів".

      ОСТАННІ НОВИНИ ПРО УКРАЇНЦІВ В ПОЛОНІ РФ
      Теги: Новини України Новини Києва Українці в полоні РФ Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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