Слід російської корупції буде помітний й на Олімпіаді-2018, – Atlantic Council
В аналітичному центрі Atlantic Council переконані, що тінь російської корупції, пов'язаної з допінг-скандалом на Олімпіаді-2014 в Сочі, тяжітиме й над Зимовими Олімпійськими іграми, що 9 лютого стартують у Південній Кореї.
Про це пише дослідниця аналітичної неурядової організації США Даян Френсіс, інформує "Голос Америки".
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Вона зауважує, що впродовж тривалого часу Олімпійські Ігри, особливо Зимові, надавали Росії підтримку громадськості.
Але після Олімпіади в Сочі та скандальних допінг-викриттів, стало зрозуміло, що корупція найвищого рівня у Росії пустила метастази по всьому суспільству.
Через спонсоровану державою програму, росіяни обманювали, і тепер їх спіймали на цьому.
Документальним фільм "Ікар", який у 2017-му випустив Netflix, його творці хотіли показати, наскільки легко спортсмени могли роками обманювати своїх суперників у спорті.
Режисер фільму Браян Фоґель найшов радників, які познайомили його з експертом з допінгу Григорієм Родченковим, головою антидопінгової установи в Москві.
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Так маловідома стрічка стала спровокувала міжнародний скандал. У ньому Родченков пояснює, що допінг є культурою по всій країні і, що практично кожен спортсмен у кожному виді спорту зазнає постійного хімічного стимулювання.
У фільмі також згадується про те, як відбувалось шахрайство в Сочі.
Дослідниця зазначає, що фільм "Ікар" – це шедевр журналістики, і він дає Кремлю те, на що той заслуговує.
Дивіться відео трейлеру фільму "Ікар":
9 лютого у Південній Кореї стартують Зимові Олімпійські Ігри 2018. 5 грудня Міжнародний Олімпійський комітет повністю відсторонив від участі в Олімпіаді-2018 Росію. "Чистим" спортсменам дозволили брати участь в Іграх під нейтральним прапором без використання жодної російської символіки.