Слід російської корупції буде помітний й на Олімпіаді-2018, – Atlantic Council

В аналітичному центрі Atlantic Council переконані, що тінь російської корупції, пов'язаної з допінг-скандалом на Олімпіаді-2014 в Сочі, тяжітиме й над Зимовими Олімпійськими іграми, що 9 лютого стартують у Південній Кореї.

Про це пише дослідниця аналітичної неурядової організації США Даян Френсіс, інформує "Голос Америки".

Читайте також: Олімпійський рух "загруз у болоті", – західні ЗМІ про участь російських спортсменів в Олімпіаді-2018

Вона зауважує, що впродовж тривалого часу Олімпійські Ігри, особливо Зимові, надавали Росії підтримку громадськості.

Але після Олімпіади в Сочі та скандальних допінг-викриттів, стало зрозуміло, що корупція найвищого рівня у Росії пустила метастази по всьому суспільству.

Через спонсоровану державою програму, росіяни обманювали, і тепер їх спіймали на цьому.

Документальним фільм "Ікар", який у 2017-му випустив Netflix, його творці хотіли показати, наскільки легко спортсмени могли роками обманювати своїх суперників у спорті.

Режисер фільму Браян Фоґель найшов радників, які познайомили його з експертом з допінгу Григорієм Родченковим, головою антидопінгової установи в Москві.

Читайте також: У допінговому скандалі з’явилися нові сенсаційні дані

Так маловідома стрічка стала спровокувала міжнародний скандал. У ньому Родченков пояснює, що допінг є культурою по всій країні і, що практично кожен спортсмен у кожному виді спорту зазнає постійного хімічного стимулювання.

У фільмі також згадується про те, як відбувалось шахрайство в Сочі.

Дослідниця зазначає, що фільм "Ікар" – це шедевр журналістики, і він дає Кремлю те, на що той заслуговує.

Дивіться відео трейлеру фільму "Ікар":

9 лютого у Південній Кореї стартують Зимові Олімпійські Ігри 2018. 5 грудня Міжнародний Олімпійський комітет повністю відсторонив від участі в Олімпіаді-2018 Росію. "Чистим" спортсменам дозволили брати участь в Іграх під нейтральним прапором без використання жодної російської символіки.