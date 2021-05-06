Слідчі завершили розслідування авіакатастрофи Ан-26 під Харковом

Правоохоронці завершили досудове розслідування авіакатастрофи літака Ан-26 поблизу Чугуєва. У трагедії підозрюють шістьох військовослужбовців.

Встановили, що військові неналежно підготували та затвердили документи щодо умов експлуатації літака. Також вони недостатньо контролювали рівень підготовки пілотів-інструкторів, навчальний процес та дотримання заходів безпеки. Крім того, їх підозрюють у недбалому ставленні до військової служби.

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Кому оголосили підозру

Командувачу Повітряних Сил ЗСУ,

колишньому командиру військової частини А4104 і двом його заступникам,

колишньому керівнику польотами на аеродромі "Чугуїв",

ексвиконувачу обов’язків начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Порушення були системними

Зазначили, що порушення були системними, їх допустили на стадії підготовки до польотів. На борту літака перебували люди, які взагалі не повинні були там бути. Таким чином керівництво польотів не вжило достатніх заходів для уникнення авіакатастрофи.

Справа налічує 60 томів

Наразі підозрювані та їх захисники знайомляться із матеріалами кримінального провадження, яке налічує понад 60 томів. Потім приймуть рішення щодо вручення обвинувальних актів підозрюваним та направлення їх до суду.

Досудове розслідування проводили слідчі Державного бюро розслідувань.

Авіакатастрофа літака Ан-26 сталася 25 вересня 2020 року у Харківській області біля Чугуєва. У результаті аварії загинули 26 людей – курсанти та члени екіпажу.

ДБР завершило розслідування, дивіться відео:



Авіакатастрофа біля Чугуєва / Інфографіка 24 каналу