Amazon вдалося повторити успіх Apple

Американська Amazon стала другою компанією у світі, ринкова вартість якої сягнула 1 трильйон доларів. Таким чином, вони повторили успіх Apple, якому таку позначку вдалося подолати трохи раніше.

Як пишуть іноземні ЗМІ, напередодні вартість акцій Amazon тимчасово піднялася майже на 2% – до 2050,50 долара, що є на 1,88% вищим за рівень закриття попередніх торгів.

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У підсумку ринкова вартість онлайн-гіганта перевищила 1 трильйон доларів і стала однією з найбільших у історії. Раніше лише Apple вдавалося демонструвати такі показники на ринку.

Щоправда, трохи згодом акції знову впали в ціні. За останніми даними, Amazon оцінюється у близько 995 мільярда доларів.

До слова, ще у січні вартість Amazon оцінювалася у 600 мільярдів, але з початку 2018-го акції компанії подорожчали більш ніж на 70%, а за останній рік – удвічі.

У 2017 році дохід компанії склав 178 мільярдів доларів. Натомість, наприкінці липня у Amazon оголосили, що у II-му кварталі їхній чистий прибуток, порівняно з тим же періодом у 2017 році, зріс майже у 13 разів до 2,5 мільярда доларів.

Нагадаємо, Amazon здобула популярність як онлайн-сервіс з продажу товарів і послуг, щоправда на цьому тут не зупинилися та вони опановують решту мультимедійних сфер. Зокрема, ця компанія є відомою завдяки своїй смартколонці Amazon Echo, що підтримує функцію голосового помічника Alexa. Також нещодавно в Amazon створили секретний підрозділ для дослідження раку.