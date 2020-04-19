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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Слідом за Києвом: Харків теж потерпає від смогу

      - Читать новость на русском
      Смог у Харкові 2020 / Українські новини

      Мешканці Харкова потерпають від смогу, який з'явився у місті та області 19 квітня. Смог може бути пов'язаний з пожежами. За інформацією ДСНС, на Харківщині зафіксували 17 осередків займання через спалювання сухої трави.

      У мережі з'явилися фотографії про суттєве забруднення повітря, а також дим і неприємний смог у Харкові.

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      Повідомляється, що смог спостерігається не лише у Харкові, але й в області. До прикладу, жителі Пісочина та Дергачів також скаржаться на забруднення повітря.

      На сайті Saveecobot, де публікується інформація стосовно забруднення повітря, вказується, що в Харкові на поточний момент рівень AQI досягає 167 одиниць.

      Важливо! Показники у межах 150 – 200 говорять про те, що стан повітря може бути потенційно небезпечним.

      Ймовірні причини смогу у Харкові

      Директор обласного Департаменту цивільного захисту Павло Пономаренко зауважив, що смог прийшов з Житомирської області, мовиться у фейсбуці спільноти "Брутальный Харьков".

      Ще в п'ятницю з'явився неприємний запах і смог у Лозовій, йшов з боку Дніпропетровської області. Подзвонили у Дніпро – у них те саме, але в області нічого не горіло. З'ясувалося, смог принесло з Житомирщини, – наголосив Пономаренко.

      Cиноптикиня Харківського Гідрометцентру Інна Гостєва повідомила, що явище, яке описують люди, – це не смог, а імла. Її могли принести повітряні маси з Київської та Житомирської областей, де наразі горять пожежі, пише KHARKIV Today.

      Такого явища, як смог, в Харківській області немає. У нас нічого не горить. У нас вітер західний з ранку, і, видно, із заходу якусь імлу надуло, тому що там же горіло щось. І погіршувалася місцями по області видимість, судячи з усього, внаслыдок цієї імли. Це не небезпечно, у нас станції давали видимість хорошу вертикальну і горизонтальну. Зараз ситуація вже поліпшується,
      – повідомила Гостєва.

      У Харкові імла, швидше за все, протримається до найближчого дощу.


      Рівень забруднення повітря у Харкові / Скриншот Saveecobot

      Головне про пожежі на Житомирщині та Київщині

      • За інформацією ДСНС, продовжуються гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу в Житомирській області. На території Виступовицького лісництва площа пожежі становить приблизно 2 тисячі гектарів. А на території Бережестського лісництва поблизу села Бережесть – майже 700 гектарів.
      • У зоні відчуження продовжують гасіння пожеж на території Корогодського, Луб'янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв.
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України ДСНС Пожежа Екологія Забруднення повітря Новини Харкова
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