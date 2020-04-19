Слідом за Києвом: Харків теж потерпає від смогу

Мешканці Харкова потерпають від смогу, який з'явився у місті та області 19 квітня. Смог може бути пов'язаний з пожежами. За інформацією ДСНС, на Харківщині зафіксували 17 осередків займання через спалювання сухої трави.

У мережі з'явилися фотографії про суттєве забруднення повітря, а також дим і неприємний смог у Харкові.

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Повідомляється, що смог спостерігається не лише у Харкові, але й в області. До прикладу, жителі Пісочина та Дергачів також скаржаться на забруднення повітря.

На сайті Saveecobot, де публікується інформація стосовно забруднення повітря, вказується, що в Харкові на поточний момент рівень AQI досягає 167 одиниць.

Важливо! Показники у межах 150 – 200 говорять про те, що стан повітря може бути потенційно небезпечним.

Вот вам фоточка дымного ХХ pic.twitter.com/iKUX2O6DdG — Хуевый Харьков (@h_kharkov) April 19, 2020

Ймовірні причини смогу у Харкові

Директор обласного Департаменту цивільного захисту Павло Пономаренко зауважив, що смог прийшов з Житомирської області, мовиться у фейсбуці спільноти "Брутальный Харьков".

Ще в п'ятницю з'явився неприємний запах і смог у Лозовій, йшов з боку Дніпропетровської області. Подзвонили у Дніпро – у них те саме, але в області нічого не горіло. З'ясувалося, смог принесло з Житомирщини, – наголосив Пономаренко.

Cиноптикиня Харківського Гідрометцентру Інна Гостєва повідомила, що явище, яке описують люди, – це не смог, а імла. Її могли принести повітряні маси з Київської та Житомирської областей, де наразі горять пожежі, пише KHARKIV Today.

Такого явища, як смог, в Харківській області немає. У нас нічого не горить. У нас вітер західний з ранку, і, видно, із заходу якусь імлу надуло, тому що там же горіло щось. І погіршувалася місцями по області видимість, судячи з усього, внаслыдок цієї імли. Це не небезпечно, у нас станції давали видимість хорошу вертикальну і горизонтальну. Зараз ситуація вже поліпшується,

– повідомила Гостєва.

У Харкові імла, швидше за все, протримається до найближчого дощу.



Рівень забруднення повітря у Харкові / Скриншот Saveecobot

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