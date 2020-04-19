Слідом за Києвом: Харків теж потерпає від смогу
Мешканці Харкова потерпають від смогу, який з'явився у місті та області 19 квітня. Смог може бути пов'язаний з пожежами. За інформацією ДСНС, на Харківщині зафіксували 17 осередків займання через спалювання сухої трави.
У мережі з'явилися фотографії про суттєве забруднення повітря, а також дим і неприємний смог у Харкові.
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Повідомляється, що смог спостерігається не лише у Харкові, але й в області. До прикладу, жителі Пісочина та Дергачів також скаржаться на забруднення повітря.
На сайті Saveecobot, де публікується інформація стосовно забруднення повітря, вказується, що в Харкові на поточний момент рівень AQI досягає 167 одиниць.
Важливо! Показники у межах 150 – 200 говорять про те, що стан повітря може бути потенційно небезпечним.
Ймовірні причини смогу у Харкові
Директор обласного Департаменту цивільного захисту Павло Пономаренко зауважив, що смог прийшов з Житомирської області, мовиться у фейсбуці спільноти "Брутальный Харьков".
Ще в п'ятницю з'явився неприємний запах і смог у Лозовій, йшов з боку Дніпропетровської області. Подзвонили у Дніпро – у них те саме, але в області нічого не горіло. З'ясувалося, смог принесло з Житомирщини, – наголосив Пономаренко.
Cиноптикиня Харківського Гідрометцентру Інна Гостєва повідомила, що явище, яке описують люди, – це не смог, а імла. Її могли принести повітряні маси з Київської та Житомирської областей, де наразі горять пожежі, пише KHARKIV Today.
Такого явища, як смог, в Харківській області немає. У нас нічого не горить. У нас вітер західний з ранку, і, видно, із заходу якусь імлу надуло, тому що там же горіло щось. І погіршувалася місцями по області видимість, судячи з усього, внаслыдок цієї імли. Це не небезпечно, у нас станції давали видимість хорошу вертикальну і горизонтальну. Зараз ситуація вже поліпшується,
– повідомила Гостєва.
У Харкові імла, швидше за все, протримається до найближчого дощу.
Рівень забруднення повітря у Харкові / Скриншот Saveecobot
Головне про пожежі на Житомирщині та Київщині
- За інформацією ДСНС, продовжуються гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу в Житомирській області. На території Виступовицького лісництва площа пожежі становить приблизно 2 тисячі гектарів. А на території Бережестського лісництва поблизу села Бережесть – майже 700 гектарів.
- У зоні відчуження продовжують гасіння пожеж на території Корогодського, Луб'янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв.
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