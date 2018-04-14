Слідом за Telegram у Росії думають заборонити і VPN

13 квітня Таганський суд Москви дозволив заблокувати Telegram на території Росії. У зв’язку з цим Держдума Росії аналізує необхідність законодавчо заборонити вкористання VPN-сервісів.

Про це заявив заступника голови думського комітету з інформаційної політики, інформаційних технологій і зв'язку Володимир Крупенников, пишуть РИА Новости.

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"Роскомнадзор ще не стикався з блокуванням такого масштабу. Тепер ми подивимося, чи буде прийняття додаткових законодавчих заходів, щоб виключити використання VPN, відповідно ми будемо думати, як це зробити", – сказав Крупенников.

Нагадаємо, раніше Роскомнадзор дав Telegram термін до 4 квітня, щоб передати ФСБ ключі шифрування. Представники месенджера відповіли, що принцип побудови сервісу не дозволяє це зробити. 6 квітня Роскомнадзор звернувся до суду із позовом про блокування месенджера Telegram.



Це вже не перший конфлікт між месенджером і російською владою. У грудні 2017 року Telegram був оштрафований на 800 тисяч рублів за відмову передати ключі шифрування відповідно до "закону Ярової".

Що таке VPN? Це віртуальна приватна мережа, яка дозволяють забезпечити одне або декілька мережевих з’єднань. Такі сполуки працюють поверх інших мереж, наприклад, інтернету. За допомогою VPN можна обходити блокування сайтів.