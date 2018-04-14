16:14
14 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
16°C 6°C
  • неділя
    20°C 8°C
  • понеділок
    21°C 10°C
  • вівторок
    20°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Велосипед Ангели Меркель. Заборона Telegram
Вєсті Кремля
22:54, 13 квітня
Вєсті.UA. Невиконані обіцянки Порошенка.
Вєсті.UA
22:28, 13 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, 13 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Слідом за Telegram у Росії думають заборонити і VPN

35 Читать новость на русском
Слідом за Telegram у Росії думають заборонити і VPN
Слідом за Telegram у Росії думають заборонити і VPN / фото з відкритих джерел

13 квітня Таганський суд Москви дозволив заблокувати Telegram на території Росії. У зв’язку з цим Держдума Росії аналізує необхідність законодавчо заборонити вкористання VPN-сервісів.

Про це заявив заступника голови думського комітету з інформаційної політики, інформаційних технологій і зв'язку Володимир Крупенников, пишуть РИА Новости.

Читайте також: Російський суд виніс постанову про блокування Telegram на території країни

"Роскомнадзор ще не стикався з блокуванням такого масштабу. Тепер ми подивимося, чи буде прийняття додаткових законодавчих заходів, щоб виключити використання VPN, відповідно ми будемо думати, як це зробити", – сказав Крупенников.

Нагадаємо, раніше Роскомнадзор дав Telegram термін до 4 квітня, щоб передати ФСБ ключі шифрування. Представники месенджера відповіли, що принцип побудови сервісу не дозволяє це зробити. 6 квітня Роскомнадзор звернувся до суду із позовом про блокування месенджера Telegram.

Це вже не перший конфлікт між месенджером і російською владою. У грудні 2017 року Telegram був оштрафований на 800 тисяч рублів за відмову передати ключі шифрування відповідно до "закону Ярової".

Що таке VPN? Це віртуальна приватна мережа, яка дозволяють забезпечити одне або декілька мережевих з’єднань. Такі сполуки працюють поверх інших мереж, наприклад, інтернету. За допомогою VPN можна обходити блокування сайтів.

Теги: Інтернет Техно Новини політики Telegram Новини Росії
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук