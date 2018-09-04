Услід за Захарченком у Донецьку окупанти поховали його охоронця: фото, відео

Напередодні у Донецьку відбувся похорон охоронця Олександра Захарченка В’ячеслава Доценка з позивним "Слов’ян", який разом з лідером бойовиків загинув внаслідок вибуху у центрі Донецька.

Відповідне відео з’явилося у мережі.

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Захід відбувся на наступний день після похорону Захарченка

На кадрах видно, що похоронну процесію супроводжують десятки людей, зокрема і бойовики. Також є присутніми люди у цивільному.



На похороні охоронця Захарченка зібралося кілька десятків людей

ЗМІ припускають, що захід також відвідав поранений під час вищезазначеного вибуху так званий "віце-прем’єр" "ДНР" Олександр Тимофєєв з позивним "Ташкент".



У Донецьку поховали охоронця Захарченка з позивним "Слов'ян"

До слова, Доценка поховали з військовими почестями.



На той світ бойовика проводили як цивільні, так і його колеги-бандити

Похорон охоронця Захарченка Олександра Доценка з позивним "Слов'ян": відео

Нагадаємо, увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко. Згодом стало відомо і про смерть його охоронця В'ячеслава Доценка з позивним "Слов'ян", який тоді перебував разом із Захарченком.

Крім того, ЗМІ повідомили, що разом з ним загинув "міністр доходів" фейкової республіки Олександр Тимофеєв з позивним "Ташкент", але за деякий час окупаційна влада на Донбасі цю інформацію спростувала.

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