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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Услід за Захарченком у Донецьку окупанти поховали його охоронця: фото, відео

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В'ячеслав Доценко відправився на той світ разом зі своїм господарем Захарченком
В'ячеслав Доценко відправився на той світ разом зі своїм господарем Захарченком / Соцмережі

Напередодні у Донецьку відбувся похорон охоронця Олександра Захарченка В’ячеслава Доценка з позивним "Слов’ян", який разом з лідером бойовиків загинув внаслідок вибуху у центрі Донецька.

Відповідне відео з’явилося у мережі.

Читайте також: Вбивство Захарченка у центрі Донецька: ще одна людина перебуває при смерті

Донецьк, похорон, Доценко, Слов'ян, Захарченко, охоронець
Захід відбувся на наступний день після похорону Захарченка 

На кадрах видно, що похоронну процесію супроводжують десятки людей, зокрема і бойовики. Також є присутніми люди у цивільному.

Донецьк, похорон, Доценко, Слов'ян, Захарченко, охоронець
На похороні охоронця Захарченка зібралося кілька десятків людей 

ЗМІ припускають, що захід також відвідав поранений під час вищезазначеного вибуху так званий "віце-прем’єр" "ДНР" Олександр Тимофєєв з позивним "Ташкент".

Донецьк, похорон, Доценко, Слов'ян, Захарченко, охоронець
У Донецьку поховали охоронця Захарченка з позивним "Слов'ян"

До слова, Доценка поховали з військовими почестями.

Донецьк, похорон, Доценко, Слов'ян, Захарченко, охоронець
На той світ бойовика проводили як цивільні, так і його колеги-бандити

Похорон охоронця Захарченка Олександра Доценка з позивним "Слов'ян": відео 

Нагадаємо, увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко. Згодом стало відомо і про смерть його охоронця В'ячеслава Доценка з позивним "Слов'ян", який тоді перебував разом із Захарченком. 

Крім того, ЗМІ повідомили, що разом з ним загинув "міністр доходів" фейкової республіки Олександр Тимофеєв з позивним "Ташкент", але за деякий час окупаційна влада на Донбасі цю інформацію спростувала.

хроніка подій

 

Теги: Новини України Жертви Вбивство Захарченка Війна на Донбасі Новини Донецька
Джерело: 24 канал
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