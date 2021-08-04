Слідство клопотатиме про 4-мільйонну заставу для голови Харківської облради Товмасяна
Джерело:Інтерфакс-Україна
НАБУ не бачить підстав клопотатись про тримання під вартою голови Харківської облради Артура Товмасяна, якого підозрюють в хабарництві. Слідство клопотатиме про запобіжний захист у вигляді 4-мільйонної застави.
Підозру Артуру Товмасяну вручили на підставі інформації, отриманої в результаті обшуків 22 липня. Про це повідомив детектив НАБУ Микола Карась.
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Слідство клопотатиме про заставу для Товмасяна
Це не свідчення інших фігурантів. Це результати обробки тієї інформації, яка була отримана за результатами обшуку,
– заявив Карась на брифінгу.
Він також додав, що під час обшуків у Артура Товмасяна були мобільні телефони, які були пошкоджені та викинуті у вікно. Працівники НАБУ знайшли їх на вулиці. Слідчий пояснив, що наразі невідомо, чи вдасться відновити ці телефони і довести, що вони належать Товмасяну. Адже за версією слідства, саме глава Харківської облради займався координацією дій інших фігурантів.
Також детектив розповів, що вони не затримували Артура Товмасяна. НАБУ "не бачить підстав для клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою".
Буде направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави приблизно 4 мільйонів гривень. Немає ризиків, які були б підставою для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,
– заявив детектив НАБУ.
Ба більше, Товмасян обіцяв сприяти слідству, натомість Карась розповів, що два інші фігуранти справи "не співпрацюють".
Підозра Артуру Товмасяну: коротко
- Підозру Товмасяну вручили 4 серпня 2021 року. Підставою став факт одержання понад мільйона гривень хабаря.
- 22 липня НАБУ затримали заступника глави Харківської облради Андрія Малиша та його спільника-адвоката "на гарячому" – під час отримання 350 тисяч гривень. За версією слідства, це була остання четверта частина хабара в 1 мільйон 50 тисяч гривень. Слідство вважає, що саме за ці гроші політики обіцяли залишити на посаді директора комунального підприємства.
- 29 липня Малиш вийшов з СІЗО під заставу в 4,7 мільйона гривень.
- Сам Товмасян відреагував на обшуки, які провели у нього вдома та на роботі. Він заявив, що готовий співпрацювати зі слідством.
- Щодо підозри, яку йому вручили, зазначив, що це "не свідчить про вину".