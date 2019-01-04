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      Слідство хоче закрити автошколу, у якій навчалася Зайцева

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      Автошколу, яка надала водійські права Олені Зайцевій, хочуть закрити
      Автошколу, яка надала водійські права Олені Зайцевій, хочуть закрити / www.google.com

      У автошколі, де навчалася Олена Зайцева, слідство виявило ряд правопорушень у навчальному процесі. Як виявилося, автошкола не є установою професійно-технічної освіти і не має відповідної ліцензії.

      Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Національної поліції в Харківській області, пише "Інтерфакс-Україна". 

      Випускницею скандальної автошколи є Олена Зайцева – винуватиця ДТП, внаслідок якої загинуло 6 осіб у центрі Харкова. Слідство у справі про службову недбалість в автошколі виявило, що школа, яка надала водійські права Зайцевій, не має права видавати документи державного зразка і не підпорядковується Міносвіти.

      У зв'язку з виявленими порушеннями, в період з 15 листопада по 15 грудня були направлені запити голові Державної акредитаційної комісії України, начальнику регіонального сервісного центру МВС в Харківській області та голові Державної акредитаційної комісії головного сервісного центру МВС з метою вирішення питань про позбавлення автошколи сертифіката про державну акредитацію,
      –  повідомили у відділі комунікацій.

      Наразі відповіді від вищеперелічених організацій немає. 

      За інформацією, яку слідство отримало від регіонального сервісного центру МВС в Харківській області, 5 грудня 2015 року Олена Зайцева отримала посвідчення водія на право керування транспортними засобами категорії "В".

      Нагадаємо, що  18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові трапилась смертельна ДТП за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Унаслідок зіткнення позашляховик відлетів на тротуар і влетів у пішоходів, що призвело до смерті 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт, водієм Volkswagen Touareg був Геннадій Дронов , якого суд теж узяв під варту.

      хроніка подій
      Теги: Новини України ДТП у Харкові Новини Харкова Кримінальні новини Поліція
      Джерело: 24 Канал
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