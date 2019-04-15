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      Сліпий чоловік впав на колію перед приїздом потяга, його врятували: відео

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      Сліпого чоловіка дивом врятували у метро
      Сліпого чоловіка дивом врятували у метро / Ілюстративне фото

      У США чоловік з вадами зору випадково впав на залізничну колію за кілька хвилин до того, як до платформи під'їхав потяг. Проте, небайдужі пасажири одразу кинулися до чоловіка і допомогли його витягти.

      Інцидент трапився напередодні в місцевості Бетесда штату Меріленд. Як видно на відеозаписах камер спостереження, чоловік з тростиною стоїть на краю платформи, робить необачний крок і раптом падає на колію.

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      Він встав на ноги і намагався самостійно піднятися на платформу, але вона зависока для чоловіка. За кілька секунд до нього підбіг один з пасажирів і намагався витягнути його назад, але не зміг впоратися самостійно. На допомогу одразу підбігли ще двоє чоловіків, які нарешті допомогли незрячому пасажиру піднятися на платформу.

      За кілька секунд після успішного порятунку, до станції під'їхав потяг.

      Постраждалого чоловіка госпіталізували до лікарні. Він не отримав небезпечних травм, тому його життю нічого не загрожує.

      Дивовижний порятунок сліпого чоловіка в метро: дивіться відео

       

      blog_ava
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      Теги: Новини США Транспорт Метро
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