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Слизький тип, – Трамп накинувся на Комі після розгромного інтерв'ю екс-глави ФБР

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Дональд Трамп жорстко розкритикував Джеймса Комі у своєму Твітері
Дональд Трамп жорстко розкритикував Джеймса Комі у своєму Твітері / abc.net.au

Звільнений Дональдом Трампом екс-глава ФБР Джеймс Комі 15 квітня дав скандальне інтерв'ю телеканалу ABC, в якому назвав чинного главу Білого дому "морально непридатним" для управління країною та заявив, що у росіян може бути компромат на президента США. На що американський лідер відповів, назвавши Комі "слизьким типом" та звинувативши його у вчиненні "багатьох злочинів".

Так, Трамп у своєму Twitter-акаунті жорстко розкритикував тези, озвучені колишнім шефом ФБР Джеймсом Комі в його книзі "Вища ступінь відданості. Правда, брехня і лідерство" (A Higher Loyalty. Truth, Lies, and Leadership), яка надійде у продаж 17 квітня.

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"Неймовірно, Джеймс Комі заявляє, що опитування, згідно з якими лідирувала брехлива Гілларі, були фактором у врегулюванні (дурним чином) скандалу навколо розслідування щодо злому пошти Клінтон. Іншими словами, він ухвалював рішення, ґрунтуючись на тому, що, на його думку, вона мала виграти, а він хотів зберегти посаду. Мішок з лайном!" – гнівно прокоментував глава Білого дому.

Однак на одному твіті Трамп не зупинився, продовжуючи публікувати образливі та емоційні дописи на адресу звільненого ним глави ФБР та його книги. В одному з них він назвав Комі "нерозумним та слизьким типом", який, як покаже час, був "найгіршим директором ФБР в історії США".

А в іншій Twitter-публікації президент Америки звинуватив Джеймса Комі та Ендрю Маккейба, звільненого у травні заступника директора ФБР, "у вчиненні багатьох злочинів".

Щоправда, як зазначає CNN, Трамп не пояснив, до яких саме злочинів вони причетні, більше того, немає ніяких доказів того, що Комі та Маккейб вчинили будь-які правопорушення.

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Зауважимо, що минулого року, невдовзі після свого звільнення, Джеймс Комі оприлюднив проти Трампа записи, в яких екс-глава федерального бюро стверджував, глава Білого дому нібито вимагав від нього лояльності та просив припинити розслідування проти свого колишнього радника з питань безпеки Майкла Флінна, таким чином спробувавши вплинувши на департамент юстиції та розслідування ФБР щодо справ, які стосувалися його зв'язків із Росією.

Трамп, одначе, цю інформацію спростовує.

Я ніколи не просив Комі про особисту відданість. Я навряд чи навіть знав цього хлопця. Це просто ще одна із його багатьох брехливих заяв. Його "записки" – це самовихваляння та фейк!
– запевнив Трамп.

Нагадаємо, у травні минулого року Дональд Трамп раптово звільнив Джеймса Комі з поста директора ФБР, назвавши його "неефективним працівником". Деякі чиновники із адміністрації США пов'язали це рішення із розслідуванням щодо впливу Росії на американські вибори у 2016 році, яким займався Комі.

Із чого розпочалося "російське розслідування"? Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear. Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками. Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурорм Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа.

Теги: Новини США Новини Росії Новини політики Дональд Трамп Вибори у США Скандал
Джерело: 24 Канал
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