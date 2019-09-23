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      Слон розгулював вулицями Харкова: цікаве відео

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      У Харкові на вулиці помітили слониху
      У Харкові на вулиці помітили слониху / Скрін з відео

      У Харкові просто біля багатоповерхівок перехожі помітили слониху, яка спокійно гуляла по вулиці. Найімовірніше, тварина просто втекла з цирку.

      Відео зі слонихою зняли очевидці у Харкові. За їхніми словами, тварина вільно розгулювала неподалік дитячого садка №253.

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      Як видно на відео, слониха з цікавістю роззиралася навкруги та розмахувала хоботом. У цей час на записі чутно захоплені вигуки дітей, які спостерігали за нею.

      Слониху звуть Тіч, пише ТСН. Тварина приїхала у Харків на гастролі разом із цирком. Проте, найцікавіше з'ясувалося згодом – насправді Тіч не загубилася, і не втекла. Гастролери просто вигулювали її на вулиці після довгої подорожі до Харкова.

       

      До слова, нещодавно у 24 містах країни відбувся Марш за тварин. Зоозахисна подія була навіть в Антарктиді – на станції Вернадського. А в Києві люди прийшли зі своїми домашніми улюбленцями. Небайдужі українці вимагають заборонити використання тварин у цирку. 

      Вперше в Україні суд заборонив використовувати тварин у цирку в Одесі. Відтепер у його виставах зможуть брати участь тільки люди.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Харкова Світ тварин
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