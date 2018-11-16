У п’ятницю, 16 листопада, збірна України зіграє заключний матч у цьому розіграші Ліги націй. Суперником "синьо-жовтих" буде збірна Словаччини. Попри втрату турнірної зацікавленості для українських уболівальників, цей матч буде мати чим здивувати.

Словаччина – Україна. Головне

Що: матч Ліги націй

Де: стадіон ім. Антона Малатинського, Трнава, Словаччина

Коли: 16 листопада, 21:45

Трансляція: телеканали "Футбол 1" та "Україна", Oll.tv, онлайн-трансляція на сайті 24 Каналу

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Перед матчем

Збірна України, після перемоги над збірною Чехії у Харкові, достроково забезпечила собі перше місце у групі. Відтак матч проти збірної Словаччини на виїзді для "синьо-жовтих" не має турнірної ваги, лише престиж.

Протилежна ситуація у збірної Словаччини. "Соколи" невдало виступили, програвши вдома Чехії та на виїзді Україні. Це призвело до відставки головного тренера команди Яна Козака. Ще однією причиною відставки стала поведінка футболістів після цих поразок. Його місце зайняв Павел Гапала.

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Щоб не вилетіти у нижчий дивізіон, словакам обов’язково треба перемагати як українців, так і згодом чехів на виїзді.

Ситуація в збірній Україні

Зважаючи на такий розклад, тренерський штаб збірної України на цей матч, а також товариську гру проти Туреччини, викликав чимало новачків, які можуть дебютувати у національній збірній України. Серед них Миколенко, Швед, Борячук. Окрім того, поза командою залишилися чимало гравців, які мають досвід виступів у команді. Частина – через травми (Ярмоленко, Марлос), інші – через тренерські рішення (Ракіцький).

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Середній вік цього колективу складає 24,6 року. Найстаршим футболістом у команді є досвідчений голкіпер "Шахтаря", капітан збірної Андрій П’ятов (34 роки), а наймолодшим виконавцем – 19-річний захисник київського "Динамо" Віталій Миколенко, який на три з половиною місяці молодший за свого однолітка з іспанського "Леганеса" Андрія Луніна.

Відтак у матчі слід очікувати вихід молодих гравців – Коваленка, Шапаренка чи Циганкова. Останньому за день до матчу – 15 листопада, виповнився 21 рік.

Що там у словаків

У збірної Словаччини перед матчем з Україною дві втрати. Однак якщо одна з них цілком зрозуміла – Губочан відбуватиме дискваліфікацію, то ситуація з Любоміром Шаткою є доволі неприємною. Захисник став жертвою нападу у Братиславі. Йому вибили зуби, зламали щелепу. Також у нього струс мозку. Тож він до кінця року поза грою.

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Однак ці втрати не можна назвати ключовими. У збірній є чимало досвідчених виконавців, які можуть замінити їх. Та й решта гравців представляють команди із топ-чемпіонатів. Хоча і грають у середняках.

Прогноз експертів

Усі експерти у цьому матчі віддають перевагу збірній Словаччини. Саме господарі поля є фаворитами цієї зустрічі.

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Слово тренеру

"Мотивація перемогти є завжди, тим більше – з таким хорошим суперником. Словаччина потребує перемоги, це хороша команда. Ми мотивовані, хочемо показати хороший футбол. Хоч ми й вирішили задачу в групі Ліги націй, для нас важливо зіграти добре для вболівальників та для нашої впевненості", – заявив перед матчем головний тренер збірної України Андрій Шевченко

Стадіон і збірна України

Арену, де пройде поєдинок, було побудовано ще в 1921 році. Свою теперішню назву стадіон отримав лише у 1998 році – на честь відомого словацького футболіста та тренера Антона Малатинського. Протягом 2013-2015 років споруда зазнала серйозної перебудови. Були знесені старі й зведені нові трибуни, кардинально оновлені система освітлення та прилегла територія. На сьогодні стадіон здатний прийняти на футбольних матчах 19 200 глядачів, що робить його другим у країні за цим показником.

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Цікаво, що на цьому стадіоні майже 16 років тому (20 листопада 2002 року) збірна України вже зустрічалася зі словаками. Тоді в товариському поєдинку було зафіксовано нічию – 1:1, а автором єдиного голу у складі нашої команди став нинішній помічник головного тренера молодіжної збірної України Олександра Головка Олександр Мелащенко. До речі, повну зустріч тоді відіграв і наставник національної команди Андрій Шевченко.

Прогноз

Шевченко у цьому матчі може вдатися до експериментів, щоб перевірити найближчий резерв. Відтак не буде акцентувати увагу на рахунку матчу, а на самій грі, результативних діях новачків тощо. Мінімальна поразка у цьому випадку не буде вважатися чимось надзвичайним. Хоча і перерве дев’ятиматчеву серію без поразок збірної України. Прогноз 1:0 або 1:1.