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      Словаччина – Україна: де дивитися онлайн матч Ліги націй

      186 Читать новость на русском
      Словаччина – Україна дивитися онлайн
      Словаччина – Україна дивитися онлайн

      Матч між збірними Словаччини та України у Лізі націй у п'ятницю, 16 листопода, буде доступний до перегляду в Україні одразу на двох телеканалах, а також онлайн.

      Матч Словаччина – Україна розпочнеться о 21:45. Його транслюватимуть на телеканалах "Україна" та "Футбол 1". Трансляція на першому з них розпочнеться о 21:35, на другому – о 21:40.

      Читайте також: Словаччина – Україна: анонс матчу Ліги націй

      Дивитися онлайн матч Словаччина – Україна можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео (прямі трансляції та огляди матчів) на цьому сайті платний. За місячний абонемент доведеться заплатити 69 гривень. Або можна купити доступ на 24 години за 39 гривень. Окрім того, на сайті слід зареєструватися.

      Онлайн-трансляція поєдинку Словаччина – Україна, а також відео голів та огляд матчу – на сайті 24 Каналу.

      Нагадаємо, матч між збірними Словаччини та України відбудеться у п'ятницю, 16 листопада. Початок зустрічі о 21:45.

      Теги: Збірна України з футболу Футбол Спорт Ліга націй
      Джерело: 24 Канал
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