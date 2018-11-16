У п'ятницю, 16 листопада, збірна України зіграє останній матч у Лізі націй. Суперник – Збірна Словаччини, а сам матч відбудеться у Трнаві. Онлайн матчу Словаччина – Україна – на сайті 24 Каналу.

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Сам матч для збірної України не несе жодного турнірного значення – "синьо-жовті" достроково виграли свою групу та підвищаться у класі. Тож матч проти Словаччини, як згодом і проти Туреччини – це хороша можливість перевірити найближчий резерв.

Варто зазначити, що букмекери не вірять у перемогу збірної України, одноголосно віддавши перевагу збірній Словаччини.

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