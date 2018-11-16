Словаччина – Україна: відео голів матчу Ліги націй
У матчі між збірними Словаччини та України у Лізі нації рахунок було відкрито вже на шостій хвилині зустрічі. М'яч влетів у ворота збірної України.
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Словаки розіграли штрафний, Гамшик скинув під удар Руснаку. Останній завдав не надто потужний удар, але м'яч пройшов низом і влетів у ворота збірної України.
Відео голу Руснака у ворота збірної України
А на 26-ій хвилині рахунок став 2:0 на користь збірної Словаччини. Цього разу помилився Бойко, який не впорався з ударом Куцки.
Відео голу Куцки у ворота збірної України
Джерело: 24 Канал
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