У матчі між збірними Словаччини та України у Лізі нації рахунок було відкрито вже на шостій хвилині зустрічі. М'яч влетів у ворота збірної України.

Читайте також: Словаччина – Україна: онлайн футбольного матчу Словаки розіграли штрафний, Гамшик скинув під удар Руснаку. Останній завдав не надто потужний удар, але м'яч пройшов низом і влетів у ворота збірної України. Відео голу Руснака у ворота збірної України А на 26-ій хвилині рахунок став 2:0 на користь збірної Словаччини. Цього разу помилився Бойко, який не впорався з ударом Куцки. Відео голу Куцки у ворота збірної України