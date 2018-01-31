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САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗБИТИЙ BOEING 777 ОЛІМПІАДА-2018

Словами Путіна не стримати, – звернення американських конгресменів

04:28, сьогодні 3313 Читать новость на русском
Словами Путіна не стримати, – звернення американських конгресменів

Щоб стримати Росію, одних лиш слів недостатньо, тому Конгрес має іти на рішучі кроки щодо Кремля.

Таку заяву зробили конгресвумен-демократ Марсі Каптур, співголова Українського об'єднання у Палаті представників Конгресу США, члена підкомітету з питань асигнувань на оборони та Браян Фіцпатрік конгресмен-республіканець співголова Українського об'днання у Палаті представників, повідомляє "Голос Америки".

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У заяві політики зазначили, що їх надзвичайно розчарувало рішення Адміністрації оминути запровадження санкцій щодо ширшого кола олігархів та наближених до Володимира Путіна осіб.

Ми не погоджуємося із заявою Адміністрації США про те, що вже сама загроза запровадження санкцій є фактором стримування,
– йдеться у заяві.

Вони додали, що очевидним є продовження російської агресії по всій Європі. Конгресмени нагадали, що "високопосадовці американської розвідки та оборони багаторазово заявляли, що Росія не послабила своїх спроб сіяти розбрат в цілому світі та використовувати кіберозброєння, щоб шкодити інститутам нашої держави".

Самих слів недостатньо. Ми закликаємо наших колег у Конгресі наголосити на рішучості притягнути Росію до відповідальності та закликаємо Адміністрацію США накласти санкції на російських олігархів,
– мовиться у заяві.

Теги: Новини політики Новини США Санкції Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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