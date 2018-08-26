Слово як зброя: журналіст та ветеран АТО у своїй книзі "Карателі" розповість правду про війну

Журналіст та боєць АТО Влад Якушев встиг повоювати одразу на двох фронтах – військовому та інформаційному. Він написав книгу про життя в окопах, побратимів – військових 14-ї бригади, та жителів прифронтових міст. Незабаром її презентують на виставках і форумах.

"Карателі" – саме так називається роман. Раніше гострі матеріали Влада Якушева тримали у напрузі недобросовісних чиновників та корупціонерів у цивільному житті. Та він вирішив, що найголовніший ворог – на сході.

Читайте також: Мери-хамелеони 2: кілька історій про долю "героїв"-сепаратистів

Вже як боєць-доброволець Влад допомагав іншим журналістам висвітлювати, як живуть та боронять батьківщину військові. Сьогодні Влад Якушев – демобілізований військовослужбовець ЗСУ. Він розповів, що просився на передову сам. Йому запропонували на вибір дві бригади, 14 і 128. Та коли Влад дізнався, що 14 вже на фронті – попросив записати до неї. 17 місяців тривала його війна.



Влад Якушев під час служби на передовій

А нещодавно Влад написав книжку – про службу, побратимів, та про те, як боровся із безглуздістю системи армії всередині. Він відстояв, щоб бійці не платили в десятикратному розмірі за втрачені речі. За що отримав ще більше поваги від побратимів. Каже, є речі, які ніколи не стерти із пам'яті.

Дядя Толя Лоцман. Ми в дружніх стосунках були. Він отримав поранення в голову, кульове. Як забирали – був ще живий, але за два тижні помер в лікарні. Такі випадки, коли хтось гине – це найстрашніше. Важко усвідомити, що ось щойно була людина, і раптом тієї людини нема,

– розповів Якушев.

Книга ж "Карателі", яка вийде друком восени, за словами автора, розповість про те, як війна змінює людей.



Другу книгу автор планує не про війну

Влад хоче, щоб українці не тільки на мирній землі прочитали про "Карателів". Він планує повезти книжку до Мар'їнки, де і служила його 14-та бригада. Нині через соцмережі збирає благодійні внески для придбання книжок у видавця, щоб подарувати їх мар'їнським школярам.

Читайте також: "Чому я бороню незалежність України?": спецпроект 24 каналу

А ще журналіст планує видати другу книгу. Вже не про війну, а про пригоди у пошуках скарбів.