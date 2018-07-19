Слов'янський базар 2018: ім'я переможця та фото з церемонії закриття
У Білорусі з 12 по 16 липня відбувався XXVII Міжнародний фестиваль мистецтв Слов'янський базар. Гран-прі завоював співак з Румунії Марчел Рошка, який народився у Молдові.
До кінця конкурсу за гран-прі боролись двоє виконавців Марчела Рошки, що представляв Румунію, і Амре з Казахстану. У них набралася однакова кількість балів, однак, у підсумку журі обрало саме Марчела Рошку.
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У результаті Амре з Казахстану завоював першу премію.
Марчел Рошка
Натомість друге місце здобула українка Міла Нітич.
Цікаво, що у дитячому конкурсі Україна отримала перше місце. 12-річний хлопчик Олександр Балабан. Він переміг у перший день музичного конкурсу у Вітебську у четвер, 12 липня. За перемогу молодий українець отримав п'ять тисяч доларів, а також право виступити на сцені з зірками.
Зазначимо, що нагороду йому вручав особисто президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко.
Олександр Балабан
Крім того, вперше запрошеної гостею на "Слов'янському базарі 2018" стала українська співачка ТAYANNA. У перший день артистка виконала пісні українською мовою – "Шкода" і "Сила", а в другий день прозвучала композиція "Осінь" з російськомовного альбому "TAYANNA. Портрети".
Подію також відвідав головний секс-символ України – Олег Винник. Український співак опублікував фото після концерту і подякував Білорусі за теплий прийом.
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Серед епатажних українців на "Слов'янському базарі 2018" виступила ще співачка Оля Полякова.
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Оля Полякова
Церемонія закриття "Слов'янського базару 2018"