Слов'янський базар 2018: ім'я переможця та фото з церемонії закриття

У Білорусі з 12 по 16 липня відбувався XXVII Міжнародний фестиваль мистецтв Слов'янський базар. Гран-прі завоював співак з Румунії Марчел Рошка, який народився у Молдові.

До кінця конкурсу за гран-прі боролись двоє виконавців Марчела Рошки, що представляв Румунію, і Амре з Казахстану. У них набралася однакова кількість балів, однак, у підсумку журі обрало саме Марчела Рошку.

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У результаті Амре з Казахстану завоював першу премію.



Марчел Рошка

Натомість друге місце здобула українка Міла Нітич.

Допис, поширений Талантливая Певица Из Украины (@mila.nytych) 17 Лип 2018 р. о 12:06 PDT

Цікаво, що у дитячому конкурсі Україна отримала перше місце. 12-річний хлопчик Олександр Балабан. Він переміг у перший день музичного конкурсу у Вітебську у четвер, 12 липня. За перемогу молодий українець отримав п'ять тисяч доларів, а також право виступити на сцені з зірками.

Зазначимо, що нагороду йому вручав особисто президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко.



Олександр Балабан

Крім того, вперше запрошеної гостею на "Слов'янському базарі 2018" стала українська співачка ТAYANNA. У перший день артистка виконала пісні українською мовою – "Шкода" і "Сила", а в другий день прозвучала композиція "Осінь" з російськомовного альбому "TAYANNA. Портрети".

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 16 Лип 2018 р. о 8:14 PDT

Подію також відвідав головний секс-символ України – Олег Винник. Український співак опублікував фото після концерту і подякував Білорусі за теплий прийом.

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Допис, поширений Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 17 Лип 2018 р. о 6:41 PDT

Серед епатажних українців на "Слов'янському базарі 2018" виступила ще співачка Оля Полякова.

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Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic) 17 Лип 2018 р. о 3:00 PDT



Оля Полякова



Церемонія закриття "Слов'янського базару 2018"