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      Slow-living в серці Нью-Йорка: українці збудують житловий комплекс на Манхеттені

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      Українська компанія archimatika збудує житловий комплекс на Манхеттені
      Українська компанія archimatika збудує житловий комплекс на Манхеттені / pragmatika.media

      Українська архітектурна компанія archimatika збудує незвичний житловий комплекс в одному з найвідоміших районів Нью-Йорка – Манхеттені.

      Житловий комплекс Snail Apartments у серці Великого Яблука має стати зовсім новою концепцією житлового будинку для успішних людей, які живуть в одному з найбільш метушливих міст на планеті, але навчились поспішати повільно.

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      Як виглядатимуть помешкання від української архітектурної компанії в історичному ядрі Нью-Йорка та чим вони будуть особливі пише Pragmatika.Media.

      Пілотну версію фасаду житлового комплексу бізнес-класу прикрашають гігантські равлики, зроблені з латуні.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      The Snail Apartment, a 10-storey building, Chelsey, New York

      Допис, поширений archimatika (@archimatika)

      Індивідуальності будівлі додає оригінальне скління – вікна будуть виконані з гнутого скла, яке ніби візуально згладжує гострі кути.

      Нью-Йорк Архіматіка житловий комплекс
      Будівля матиме вікна із гнутого скла//Фото: pragmatika.media

      Простір публічних приміщень комплексу просякнутий мультифункціональністю. На одному з поверхів передбачені SPA-зона, лаунж, кімната для йоги, сауна, душ і навіть невеликий японський сад з виходом на терасу.

      Архіматіка житловий комплекс Нью-Йорк
      Як виглядатиме публічний простір у житловому комплексі Snail Apartments//Фото: pragmatika.media

      Концепція "повільного життя" втілена й в інтер'єрі помешкань. Архітектори переконані, що навіть в центрі жвавого мегаполісу людям дуже важливо мати відокремлену зону комфортності та приватності як в спальнях, так і загальних кімнатах.

      10-поверхова будівля (площею 2950 метрів квадратних) передбачає 30 апартаментів площею від 27 до 170 метрів квадратних. Тут буде й невелике житло, яке більше нагадує номери "люкс" у готелях та гігантський пентхаус на верхніх поверхах.

      Концепція житлового комплексу Snail Apartments на Манхеттені: дивіться фото

       

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      Теги: Архітектура Нью-Йорк Знай наших! Новини США Новини нерухомості Новини нерухомості світу
      Джерело: 24 канал
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