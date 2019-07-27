Сльозогінний газ, сутички і понад півтисячі затриманих на акції протесту в Москві: фото та відео

У Москві триває масштабна акція протесту через недопуск до місцевих виборів незалежних кандидатів. Окрім того, під мерію звезли десятки автозаків, бо правоохоронці жорстоко затримують демонстрантів.

Про це повідомив власний кореспондент видання УНІАН у Росії Роман Цимбалюк у прямому ефірі 24 каналу.

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На акції присутні тисячі людей, проте порахувати точну кількість неможливо, адже всі підходи до мерії перекриті. Поліція фактично поділила центральну частину міста на сектори.

Багатьох людей вивозять на автозаках, ще частину правоохоронці "видавлюють", створюючи живий ланцюг.

Акція протесту у Москві: фото "Дождь"

Окрім того, поліція вибірково переписує паспортні дані у людей та змушує підписати попередження про відповідальність за участь у несанкціонованому мітингу.

В метро полиция на рамках останавливает молодежь, приглашает в комнату полиции и предлагает подписать вот такое предупреждение. Знакомого на станции метро Севастопольская так остановили (это его фотография) pic.twitter.com/2kQyfPsQIu — Руслан Левиев (@RuslanLeviev) 27 липня 2019 р.

Кореспондент телеканалу "Дождь" передає, що у переході дівчині розбили голову. Натомість вона почала своєю кров'ю обмазувати співробітників Росгвардії, які стояли поруч.

Мужчину повалили на плитку и тащат в автозак



Видео: Василий Полонский / Дождь pic.twitter.com/eOVMNo32AX — Телеканал Дождь (@tvrain) 27 липня 2019 р.

На пересечении Тверской и Страстного бульвара прорвали оцепление, но его быстро вернули



Видео: Ольга Гладышева / Дождь pic.twitter.com/uJlmB5CwuS — Телеканал Дождь (@tvrain) 27 липня 2019 р.

Журналісти зафіксували, як на Лубянській площі поліцейські кийками били декількох протестувальників. Одного хлопця фактично "склали навпіл".



Протестувальника у Москві фактично "склали навпіл"/ фото "Новая газета"

Окрім того, щонайменше 2 постраждалих під час затримання відвезла "швидка допомога".

Йдеться, зокрема, про Костянтина Коновалова – йому поламали ногу під час затримання. Також муніципального депутата Олександру Парушину відвезли на "швидкій". Їй розбили голову до крові, і жінка втратила свідомість.

В итоге перелом внутреннего мыщелка большеберцовой кости. Я хз что это значит, но врач говорит, что, наверное, месяц в гипсе…

️ pic.twitter.com/J9vg2sniwx — Constantine (@CKonovalov) July 27, 2019

До речі, серед затриманих у російській столиці – багато жінок пенсійного віку.

Під час трансляції неузгодженої акції протесту біля мерії Москви в офіс опозиційного російського телеканалу "Дождь" прийшли співробітники поліції. Вони вручили головному редактору Олександрі Перепєловій повістку на допит. Слідчий комітет РФ викликає її в якості свідка у справі про перешкоджання роботі виборчкомів.

Відео, на якому видно, як до редакції "Дождя" зайшли правоохоронці:

Зазначимо, акцію біля московської мерії минулого тижня анонсував опозиційний політик Олексій Навальний, якого через кілька днів засудили на 30 днів за ґратами. Загалом, затримали вже з десяток опозиційних кандидатів у депутати до столичної ради.