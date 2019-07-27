19:09
27 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін думає про пенсію. Російська Клеопатра
      Вєсті Кремля
      20:26, 26 липня
      Вєсті.UA. Жир: Білий порошок Королевської. Парламент без сторожила Ляшка
      Вєсті.UA
      18:15, сьогодні
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО

      Сльозогінний газ, сутички і понад півтисячі затриманих на акції протесту в Москві: фото та відео

      1154 Читать новость на русском

      У Москві триває масштабна акція протесту через недопуск до місцевих виборів незалежних кандидатів. Окрім того, під мерію звезли десятки автозаків, бо правоохоронці жорстоко затримують демонстрантів.

      Про це повідомив власний кореспондент видання УНІАН у Росії Роман Цимбалюк у прямому ефірі 24 каналу.

      Важливо! Масштабна спецоперація поліції у Білій Церкві: що відбувається

      На акції присутні тисячі людей, проте порахувати точну кількість неможливо, адже всі підходи до мерії перекриті. Поліція фактично поділила центральну частину міста на сектори.

      Багатьох людей вивозять на автозаках, ще частину правоохоронці "видавлюють", створюючи живий ланцюг.

      Акція протесту у Москві: фото "Дождь"

      Окрім того, поліція вибірково переписує паспортні дані у людей та змушує підписати попередження про відповідальність за участь у несанкціонованому мітингу.

      Кореспондент телеканалу "Дождь" передає, що у переході дівчині розбили голову. Натомість вона почала своєю кров'ю обмазувати співробітників Росгвардії, які стояли поруч.

      Журналісти зафіксували, як на Лубянській площі поліцейські кийками били декількох протестувальників. Одного хлопця фактично "склали навпіл".

      протести в Москві затримання місцеві вибори
      Протестувальника у Москві фактично "склали навпіл"/ фото "Новая газета"

      Окрім того, щонайменше 2 постраждалих під час затримання відвезла "швидка допомога".

      Йдеться, зокрема, про Костянтина Коновалова – йому поламали ногу під час затримання. Також муніципального депутата Олександру Парушину відвезли на "швидкій". Їй розбили голову до крові, і жінка втратила свідомість.

      До речі, серед затриманих у російській столиці – багато жінок пенсійного віку.

      Під час трансляції неузгодженої акції протесту біля мерії Москви в офіс опозиційного російського телеканалу "Дождь" прийшли співробітники поліції. Вони вручили головному редактору Олександрі Перепєловій повістку на допит. Слідчий комітет РФ викликає її в якості свідка у справі про перешкоджання роботі виборчкомів.

      Відео, на якому видно, як до редакції "Дождя" зайшли правоохоронці:

      Зазначимо, акцію біля московської мерії минулого тижня анонсував опозиційний політик Олексій Навальний, якого через кілька днів засудили на 30 днів за ґратами. Загалом, затримали вже з десяток опозиційних кандидатів у депутати до столичної ради.

      blog_ava
      Хто може очолити МОЗ після Супрун: у "Слузі народу" назвали прізвище
      сьогодні
      5053
      Теги: Новини Росії Протести
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Письмо из Луганска: у каждого свой путь – кто-то в отпуск, а кто-то на тот свет
      сьогодні , 19:00 Письмо из Луганска: у каждого свой путь – кто-то в отпуск, а кто-то на тот свет
      Ольга Черненко 50
      Хто з ветеранів пройшов у новий парламент
      сьогодні , 18:00 Хто з ветеранів пройшов у новий парламент
      Леонід Остальцев 533
      Обыски СБУ на "Криворожстале" – позор, который отпугивает инвесторов
      сьогодні , 17:00 Обыски СБУ на "Криворожстале" – позор, который отпугивает инвесторов
      Сергій Фурса 578
      Людина з великим серцем: біографія Романа Вірастюка
      сьогодні , 16:48 Людина з великим серцем: біографія Романа Вірастюка
      1047
      Топ-10 світових зірок-благодійників: Елтон Джон, Леді Гага та інші
      сьогодні , 16:00 Топ-10 світових зірок-благодійників: Елтон Джон, Леді Гага та інші
      Марія Ягодка 289
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук