"Слуг народу" більше не будуть навчати у дорогих готелях, бо це дорого, – Корнієнко

Фракція "Слуги народу" планує нові навчання для народних обранців. Однак цього разу вони будуть проходити не в дорогому готелі Трускавця, а в Києві.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що постійні тренінги для нардепів проходитимуть "всю весну", повідомляє УНІАН.

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За його словами, партія не може "собі дозволити возити депутатів в такі дорогі готелі". Відтепер "Слуга народу" перейде на формат постійного навчального центру в офісі у виставковому центрі "Парковий".

Всю весну будуть постійно якісь тренінги – як комунікувати депутатам, зокрема, на ефірах, робота з виборцями, законодавча робота,

– розповів Корнієнко.

Політик сказав, що буде мовитися і про "світоглядні речі".

Що відомо про навчання "слуг народу" у Трускавці?Це були перші навчання для майбутніх нардепів від "Слуги народу" перед початком роботи Ради. Тривали вони від 28 до 4 серпня 2019 року у Трускавці. Там майбутні політики жили в одному із найдорожчих відпочинкових комплексів Rixos та отримували "базовий рівень знань", необхідний для "успішної реалізації повноважень".