14:42
4 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 ВЕРХОВНА РАДА ГРИП В УКРАЇНІ ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Сігал, Охлобистін і Прілєпін – партія фріків РФ. Фюрер реінкарнувався в Путіна
      Вєсті Кремля
      21:54, 3 лютого
      Вєсті.UA: Нова валюта – українське пессо. Тимошенко пропонує продавати "слуг народу"
      Вєсті.UA
      21:08, 3 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС 2020 ВЕРХОВНА РАДА ГРИП В УКРАЇНІ ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА

      "Слуг народу" більше не будуть навчати у дорогих готелях, бо це дорого, – Корнієнко

      3
      "Слуга народу" більше не буде навчатися в Трускавці / 24 канал

      Фракція "Слуги народу" планує нові навчання для народних обранців. Однак цього разу вони будуть проходити не в дорогому готелі Трускавця, а в Києві.

      Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що постійні тренінги для нардепів проходитимуть "всю весну", повідомляє УНІАН.

      До речі: Народні депутати навчатимуться в "Американському Трускавці"

      За його словами, партія не може "собі дозволити возити депутатів в такі дорогі готелі". Відтепер "Слуга народу" перейде на формат постійного навчального центру в офісі у виставковому центрі "Парковий".

      Всю весну будуть постійно якісь тренінги – як комунікувати депутатам, зокрема, на ефірах, робота з виборцями, законодавча робота,
      – розповів Корнієнко.

      Політик сказав, що буде мовитися і про "світоглядні речі".

      Що відомо про навчання "слуг народу" у Трускавці?Це були перші навчання для майбутніх нардепів від "Слуги народу" перед початком роботи Ради. Тривали вони від 28 до 4 серпня 2019 року у Трускавці. Там майбутні політики жили в одному із найдорожчих відпочинкових комплексів Rixos та отримували "базовий рівень знань", необхідний для "успішної реалізації повноважень".

      Сніг, хуртовини і штормовий вітер: де в Україні чекати негоду
      сьогодні
      49349
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Олександр Корнієнко Гроші Слуга народу Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:30 Долговая пирамида: о чем и зачем лгут украинцам
      Сергій Фурса 3710
      сьогодні , 12:00 Росія: яке місце зарезервував собі Путін на майбутнє? – Le Figaro
      Світові Медіа 627
      30 січня , 17:45 Красиві та успішні: п’ятірка найпривабливіших покеристок світу – фото
      2965
      3 лютого , 10:00 Чому ви захочете жити в Батумі, а не в Барселоні: переваги інвестицій в нерухомість в Грузії
      981
      сьогодні , 11:34 Денис Шмигаль очолив Міністерство розвитку громад і територій: що про нього відомо
      Наталя Боднар 2530
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук