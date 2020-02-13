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      "Слуг народу" на місцеві вибори підбиратимуть ретельніше, ніж у Верховну Раду

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      Олександр Корнієнко / Getty images

      Партія "Слуга народу" збирається врахувати помилки власної виборчої кампанії до парламенту і не допустити їх вже цієї осені під час виборів до місцевих рад. Кандидатів будуть вибирати ретельніше – для цього є пів року.

      Окрім того, кандидати пройдуть онлайн- і офлайн-навчання. Про це розповів лідер "Слуги народу" та заступник голови фракції цієї політсили у парламенті Олександр Корнієнко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

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      Треба ретельніше відбирати (кандидатів – 24 канал). Головне – це час, а у нас його не було (під час парламентських виборів – 24 канал): було два тижні – місяць від сили. Тут у нас є фактично пів року. І цей відбір ми в ідеалі бачимо з березня до липня,
      – пояснив він.

      Корнієнко додав: буде щільніша перевірка безпеки, зважаючи на минулий досвід. Приклад – такі кейси, як у Іванісова, які, за його словами, "важко зі старту розгадати".

      Що відомо про скандал з Іванісовим? До Ради 9 скликання Іванісов пройшов по мажоритарному окрузі у Рівненській області від "Слуги народу". У парламенті він став членом Комітету з питань антикорупційної політики.

      Втім, невдовзі після цього у мережі з'явилася інформація про те, що у 1996 році Романа Іванісова засудили за зґвалтування. Тоді йому було 17 років. Утім, його судимість начебто погашена, тому він має право бути народним депутатом.

      Зрештою Іванісова виключили з пропрезидентської партії саме через скандал, що набув значного розголосу.

      Корнієнко також розповів, що кандидати в депутати пройдуть "і онлайн-навчання, як елемент відбору, щоб зрозуміти мотивацію людей", і офлайн-навчання.

      "У результаті депутати будуть більш підготовленими. У такий спосіб ми йдемо від класичного формування місцевих команд, коли хтось з якимись списками кудись приходив і казав: "Це класні хлопці і треба їх брати!". Їх брали, а потім вони 5 років у Верховній Раді займалися казна-чим", – зазначив політик.

      Місцеві вибори-2020: що про них відомо

      • Місцеві вибори в Україні (до міських, сільських та селищних рад) заплановані на жовтень 2020 року. Їх неможливо буде провести в окупованому Криму, окупований Донбас – поки під питанням.
      • Президент Володимир Зеленський сподівається, що місцеві вибори на окупованому Донбасі все ж вдасться провести одночасно з виборами на решті території України. Зрозумілішою ситуація стане після зустрічі "нормандської четвірки", яка запланована на квітень.
      • Тим часом керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що вибори на Донбасі проведуть виключно відповідно до українського законодавства. Для цього потрібно, аби на території Донбасу не було іноземних військових угруповань, а кордон перейшов під контроль України.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Місцеві вибори 2020 Слуга народу Олександр Корнієнко Новини України Новини політики
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