"Слуга" Кузьміних каже, що здивований оголошенням його в розшук
4 лютого 2022 , 11:53
Джерело:фейсбук Сергія Кузьміних
Нардеп від "слуг" Сергій Кузьміних каже, що здивувався через оголошення його в розшук. Політику хочуть вручити підозру в хабарництві. Однак він запевняє, що переховуватись не збирається.
Кузьміних заявив, що готовий брати участь у всіх процесуальних діях. Однак каже, що повістку в НАБУ ще не отримував.
До теми "Слугу" Кузьміних оголосили в розшук, йому планують вручити підозру
Шановні детективи, я не переховуюся і не маю такого наміру...На цей час ні я, ні адвокат не отримували повістку, як передбачено законом,
– написав нардеп.
Що цьому передувало