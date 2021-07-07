Рязанцева розповіла, що рішення ухвалювала самостійно. Про це депутатка повідомила 4 липня.
Не можу ефективно працювати
Зараз депутатка від "Слуги народу" переїхала до Києва. Тому вона більше не може працювати так, як раніше.
Зараз я постійно перебуваю в Києві та не можу ефективно виконувати покладені на мене повноваження,
– повідомила Рената Казанцева.
Що відомо про Ренату Казанцеву
- Була депутатом Харківської міської ради VIII скликання від партії "Слуга Народу".
- Рената Казанцева була членом постійної комісії з питань екологічної політики.
- Була помічницею Олексія Кучера. У листопаді 2019 року його призначили головою Харківської ОДА.
- Уже в січні 2020 року Рената Казанська стала керівником патронатної служби в облдержадміністрації.