Рязанцева розповіла, що рішення ухвалювала самостійно. Про це депутатка повідомила 4 липня.

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Не можу ефективно працювати

Зараз депутатка від "Слуги народу" переїхала до Києва. Тому вона більше не може працювати так, як раніше.

Зараз я постійно перебуваю в Києві та не можу ефективно виконувати покладені на мене повноваження,

– повідомила Рената Казанцева.

Що відомо про Ренату Казанцеву

Була депутатом Харківської міської ради VIII скликання від партії "Слуга Народу".

Рената Казанцева була членом постійної комісії з питань екологічної політики.

Була помічницею Олексія Кучера. У листопаді 2019 року його призначили головою Харківської ОДА.

Уже в січні 2020 року Рената Казанська стала керівником патронатної служби в облдержадміністрації.