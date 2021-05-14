"Слуга народу" назвала потенційних наступників Петрашка і Криклія

У ЗМІ потрапила інформація, що відразу 2 міністри можуть покинути свої посади. Новим міністром економіки може стати Олексій Любченко, а міністром інфраструктури – Олександр Кубраков.

Про це написала у своєму телеграмі народна депутатка від "Слуги народу" Юлія Гришина. Наразі міністром інфраструктури є Владислав Криклій, а міністром економіки України – Ігор Петрашко.

Детальніше У Раду надійшли заяви про відставку міністрів Криклія і Петрашка, – нардеп

Що відомо про Олександра Кубракова

Посаду очільника Міністерства інфраструктури може обійняти Олександр Миколайович Кубраков. Він закінчив Київський економічний інститут за спеціальністю – маркетолог.

З 2019 року Кубраков працює главою "Укравтодору". Раніше також працював радником мера Києва Віталія Кличка у ІТ-сфері. Спеціалізується на впровадженні проєкту "Держава в смартфоні".



Курбаков народився у 1982 році на Дніпропетровщині / Фото з фейсбуку Олександра Курбакова

Кубраков був кандидат у народні депутати від партії "Слуга народу" на парламентських виборах 2019 року, № 30 у списку. Член Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

3 грудня 2019 року Кубраков припинив свої повноваження народного депутат. За час його роботи, 4 місяці, він встиг подати 16 законопроєктів, 12 з них – прийняли.

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