У "Слузі Народу" поки не визначилася з тим, кого підтримати на виборах нового мера Харкова. Про це на брифінгу розповіли керівник партії Олександр Корнієнко та голова депутатської фракції Давид Арахамія.

До слова Мер Золотоноші балотуватиметься в Раду від "Слуги народу"

"Слуги" можуть балотуватися

Олександр Корнієнко заявив, що члени місцевих осередків партії можуть балотуватися на вибори в Харкові, але тільки як самовисуванці. Тобто, вони не зможуть використовувати бренд "Слуги Народу".

Окрім того, керівник "СН" додав, що партія ще вирішуватиме, кого підтримати.

Ми будемо аналізувати, проводити опитування серед наших виборців. Будемо тоді говорити, що підтримуватимемо чесні перегони,

– додав Корнієнко.

Зверніть увагу! Вибори мера Харкова Верховна Рада України призначила на 31 жовтня 2021 року.

Вибори мера Харкова: все, що треба знати