"Слуга народу" не висуватиме свого кандидата на виборах мера Харкова

Партія "Слуга Народу" на черговому з'їзді прийняла рішення не висувати свого кандидата на виборах міського голови у Харкові. Таке рішення аргументують відсутністю сильного кандидата.

У "Слузі Народу" поки не визначилася з тим, кого підтримати на виборах нового мера Харкова. Про це на брифінгу розповіли керівник партії Олександр Корнієнко та голова депутатської фракції Давид Арахамія.

До слова Мер Золотоноші балотуватиметься в Раду від "Слуги народу"

"Слуги" можуть балотуватися

Олександр Корнієнко заявив, що члени місцевих осередків партії можуть балотуватися на вибори в Харкові, але тільки як самовисуванці. Тобто, вони не зможуть використовувати бренд "Слуги Народу".

Окрім того, керівник "СН" додав, що партія ще вирішуватиме, кого підтримати.

Ми будемо аналізувати, проводити опитування серед наших виборців. Будемо тоді говорити, що підтримуватимемо чесні перегони,

– додав Корнієнко.

Вибори мера Харкова: все, що треба знати

На місцевих виборах 25 жовтня 2020 року в жителі Харкова втретє обрали мером Геннадія Кернеса. Цьому не завадило й те, що він не з'являвся на публіці з серпня 2020 року.

Перше засідання нового скликання міської ради 9 грудня відбулося без мера, однак його представники пообіцяли, що новообраний мер з'явиться ближче до кінця місяця.

17 грудня 2021 року Геннадій Кернес помер у німецькій клініці "Шаріте" від ускладнень після COVID-19.

Харківська міська рада лише 24 лютого 2021 року офіційно припинила повноваження Кернеса як мера міста.

Вибори мера Харкова Верховна Рада України призначила на 31 жовтня 2021 року.