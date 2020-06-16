Половина українців вважає, що країні потрібні молоді та нові політики, хоч і без досвіду. Натомість інші думають, що лише досвідчені зможуть знайти вихід із кризи.

Якщо говорити про вибори до місцевих рад, то зазвичай партійні рейтинги повторюють загальнонаціональні рейтинги. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів Антон Грушецький, заступник директора КМІС.

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Проте він додав, що у кожному районі може "вистрелити" і певний місцевий проєкт зі своїми лідерами. Наприклад, партія "Довіряй ділам" в Одесі під керівництвом Труханова. Або політична сила, яка буде асоціюватися з Кернесом в Харкові.

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"Або сила в Києві на чолі з Кличком – наприклад "Удар". Або партія, яка буде асоційована з Філатовим у Дніпрі", – додав соціолог.

Він пояснив, що ці партії будуть розмивати підтримку загальнонаціонального лідера "Слуги народу" та інших всеукраїнських партій та вестимуть до дуже фрагментованих місцевих рад.

Але у випадку мерів у містах, де є потужні та відомі лідери, вони поки що мають найпереконливіші шанси на перемогу,

– зазначив Грушецький.

Якщо у 2019 році на мажоритарних виборах на бренді партії "Слуга народу" могла проводити своїх кандидатів, то зараз враховуючи негативну динаміку, вплив бренду буде значно слабшим, переконаний соціолог.

"Тому розкрутити маловідомих людей навіть з низьким антирейтингом буде дуже складно на фоні потужних місцевих діячів", – підсумував експерт.