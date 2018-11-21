Коломойський винен Зеленському кругленьку суму та віддасть її, якщо гуморист піде у президенти

Українські ЗМІ переконують, що український олігарх Ігор Коломойський винен Володимиру Зеленському 4 мільйони доларів – це нібито суму, яку гуморист і його студія "Квартал 95" не отримала за виробництво програм для телеканалу "1+1", який власне належить одному із найбагатших людей в Україні.

Про це мовиться у матеріалі видання "Новое время".

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Як розповів ресурсу один із українських політтехнологів, Коломойський зараз є зацікавленим у Зеленському як кандидаті на посаду президента.

"Тиждень тому Зеленський мав серйозну розмову з Коломойським. Мільярдер нібито переконував шоумена: "Дивись, які у тебе рейтинги, з ними точно варто спробувати". Зеленський, зі свого боку, почув співрозмовника. Тим більше що у того був додатковий, але серйозний аргумент – Коломойський винен "Кварталу" значну суму грошей. І віддати її колишній господар "Приватбанку" пообіцяв лише в тому випадку, якщо актор Зеленський зіграє кандидата в президенти в реальному житті", – розповів співрозмовник видання.

Вищезазначену інформацію підтверджує й LIGA.net. Як переконують журналісти, олігарх винен "95 кварталу" велику суму за випущені програми.

Як розповіла колишній директор з виробництва на "Інтері" Алла Ліповецька, "1+1" платить Зеленському за годину контенту рівня "Вечірнього кварталу" 50 тисяч доларів. Таким чином, за її словами, у рік лише це шоу приносить студії 3,9 мільйона доларів. А загалом річний дохід "95 кварталу" та суміжних проектів експерти оцінюють у більш ніж 10 мільйонів доларів.

Водночас голова Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія переконує, що 50 тисяч доларів за годину – це не прайсова ціна, а результат особистих домовленостей Зеленського з Коломойським.

Але саме Коломойський підклав ложку дьогтю в бочку доходів Зеленського, заборгувавши тому 4 мільйони доларів. Підсумок заборгованості такий – цілий рік Зеленський виробляє "Вечірній квартал" за свій рахунок,

– зауважив експерт українського медіаринку у коментарі "Новому времени".

До слова, на "1+1" під час розмови з представниками видання не заперечили наявність заборгованості та заявила, що робота щодо цього питання триває.

Нагадаємо, уже тривалий час у ЗМІ шириться інформація, що Ігор Коломойський під час президентських перегонів робитиме ставку на Володимира Зеленського. Щоправда, нещодавно гуморист під час виступу на сцені "Кварталу 95" у дечому з гумористичним підтекстом все ж прокоментував імовірність свого балотування на найвищу в Україні посаду та фінансову підтримку з боку Коломойського зокрема.



За словами Зеленського, його зачіпає, коли говорять, що гроші на участь у виборах йому може дати тільки олігарх Ігор Коломойський. Як зауважив він, "якби ви знали особисто Коломойського, то зрозуміли б, що той став Коломойським, не тому, що давав всім підряд 2,5 мільйона гривень (внесок, який слід заплатити на спеціальний рахунок ЦВК, аби мати можливість брати участь у виборах президента – 24 канал), а зовсім навпаки. Також гуморист наголосив, що олігарх навряд чи дасть гроші туди, звідки вони йому, імовірно, не повернуться.

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