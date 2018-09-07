Слуга народу 3 сезон: з'явився новий трейлер серіалу

У мережі з'явився трейлер третього сезону комедійного серіалу "Слуги народу" з Володимиром Зеленським у головній ролі.

Відповідне відео опубліковане на YouTube.

Читайте також: Партію "Слуга народу" офіційно зареєстровано у Міністерстві юстиції

"Новий Слуга Народу і його нові жорсткі методи боротьби з ледарями чиновниками. "Для початку буду тільки саджати"!" – сказано в описі трейлеру.

Слуга народу 3 сезон: трейлер

У новому ролику головний герой –президент України Василь Голобородько везе губернатора на місце вирубаного лісу. Натомість останній намагається відвернути увагу глави держави від своєї незаконної діяльності. Однак Голобородько і його водій впевнено йдуть до своєї мети.

Варто відзначити, що ролик, який був опублікований 7 вересня, вже набрав понад дев'ять тисяч переглядів.

Про що серіал "Слуга народу"? Перша серія комедійного серіалу вийшла на екрани в 2015 році. За сюжетом простий київський учитель стає президентом країни і намагається змінити життя людей на краще. У серіалі актори Студії Квартал 95 і відомі українські артисти майстерно зіграли політиків.



У листопаді 2017 вийшла остання 24-та серія другого сезону.