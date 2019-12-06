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      "Слуга народу" Бородін у Раді шукав, де відпочити на Новий Рік на Кубі: відео скандалу

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      Владислав Бородін / Фото з відкритих джерел

      Під час пленарного засіданням Верховної Ради депутат від фракції "Слуга народу" Владислав Бородін думав вже, як він відзначатиме Новий Рік. Політик, зокрема, спілкувався з турагентом щодо відпочинку на Кубі та вибирав п’ятизірковий готель.

      Відповідне відео опублікувало видання "TK Media". Автор ролика – Олексій Липовецький. Зауважимо, що подія відбулася 6 грудня.

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      На опублікованих кадрах можна побачити, як Бородін, перебуваючи в сесійній залі, вибирає варіанти готелю для новорічного відпочинку на Кубі. Листується він з людиною, яка є підписаною як "Віка Тур". Остання запропонувала нардепу варіант п'ятизіркового готелю Iberostar Selection Bella Vista Varadero Hotel. Вартість відпочинку такого відпочинку становила 4350 доларів (включно з новорічними вечерями).

      Iberostar Selection Bella Vista Varadero Hotel – п'ятизірковий готель на популярному кубинському курорті Варадеро, що розташовується на вузькому півострові Ікакос.

      На 37-й секунді ролика, ознайомившись з пропозиціями, Бородін пересилає інформацію щодо турів своєму колезі у фракції Сергію Северину, якого обрали за мажоритаркою на Дніпропетровщині. Цікаво, що Северин йшов на вибори у сусідньому до Бородіна окрузі. Щоправда, чи пересилав він цей лист у плані дружнього обговорення, або чи депутати планують спільний відпочинок, з контексту листування залишається незрозумілим.

      У Раді "слуга народу" Бородін вибирав собі п'ятизірковий готель на Кубі для новорічного відпочинку: відео 

      До слова, нещодавно автор Олексій Липовецький у фейсбуці пригадував, що рік тому у Раді тодішній нардеп Андрій Денисенко розглядав еротичні кадри. Відбулося це у момент, коли в Раді розглядали питання щодо внесення зміни до Конституції за курсом України в ЄС та НАТО.

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      Що відомо про Владислава Бородіна 

      У Раді він входить до пропрезидентської фракції "Слуга народу". Прошов до парламенту після перемоги на 38-му мажоритарному округу. Є членом комітету з питань правоохоронної діяльності.

      У декларації за 2018 рік Бородін вказав готівкові заощадження в розмірі 455 тисяч гривен, 50 тисяч доларів і 10 тисяч євро. Власником грошових активів вказано дружину нардепа. У родині народного депутата також є три автомобілі: Lexus GS 350 (2013 рік випуску), MITSUBISHI Outlander (2007 рік) і Toyota Rav 4 (2016 рік). Але власниками транспортних засобів знову зазначено дружину народного депутата.

      Як мовиться на сайті Центральної виборчої комісії, під час реєстрації кандидатом у народні депутати Бородін вказав, що є тимчасово безробітним.

      Що відомо про Сергія Северина  

      Також входить до фракції "Слуга народу". Обрали його депутатом на 39-му мажоритарному окрузі. Нині є членом комітету з питань бюджету. На момент обрання був заступником голови та водночас начальником управління з питань економіки, бюджету та фінансів Дніпровського обласної ради.

      У декларації за 2018 рік Северин вказав грошові активи в розмірі 20 тисяч 100 доларів і 150 тисяч гривень. З декларації випливає, що власником грошових коштів є його дружина.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Відпочинок Верховна Рада Слуга народу Скандал Куба Відпочинок VIP
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