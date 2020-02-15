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      "Слуга народу" чи "Євросолідарність": яка партія перемогла б на виборах до Ради – свіжі дані

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      Які партії перемогли б на парламентських виборах: свіжі результати соцопитування / Фото з відкритих джерел

      Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчої неділі перемогу на них би святкувала пропрезидентська партія "Слуга народу". Також до парламенту би пройшли "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа – За життя" та "Батьківщина".

      Про це свідчать дані дослідження "Соціально-політична ситуація в Україні". Провів його центр "Социс" на початку лютого.

      Зверніть увагу! Кого хочуть бачити українці на посаді президента: результати свіжого соцопитування

      Згідно з оприлюдненими даними підтримка "Слуги народу" становить 30,1%. Набагато менше голосів отримала би "Європейська солідарність" п’ятого президента Порошенка – 10,1%. Цікаво, що зовсім на трохи, а саме на 0,1%, відстає від них "Опозиційна платформа – За життя". Таким чином, так звані опозиціонери здобули би 10% голосів. Далі за ними йде "Батьківщина" Юлії Тимошенко – 8,1%. Зауважимо, що усі вищезазначені політсили пройшли би до парламенту.

      Важливо! Попри численні тривалі обговорення щодо необхідності зниження, у новому Виборчому кодексі прохідний бар’єр залишився на рівні 5%.

      Серед тих, хто не проходить, голоси розділилися так:

      • "Сила і честь" (лідер – Ігор Смешко) – 2,9%
      • "Голос" (Святослав Вакарчук) – 2,5%
      • "Радикальна партія Олега Ляшка" – 2,5%
      • "Громадянська позиція" (Анатолій Гриценко) – 2,2%
      • "Опозиційний блок" (Євгеній Мураєв) – 1,5%
      • "Українська стратегія Гройсмана" – 1,4%
      • "Партія Шарія" (Ольга Бондаренко) – 1,1%
      • "Свобода" – 0,9%
      • Інша – 1,2%

      Відмовилися відповідати 9,4% осіб. А не мають наміру брати участь у виборах 16,5% виборців.

      Вибори, парламент, опитування, соціологічне дослідження. Верховна Рада
      Як би проголосували українці, якби вибори до Ради відбулися найближчої неділі 

      Крім того, реальною опозицією до нової влади в Україні більшість опитаних вважають "Європейську солідарність". Такої думки дотримуються 25,5% респондентів. Дещо менше осіб, а саме 22,5%, у такій ролі бачать "Опозиційну платформу – За життя". А на третьому місці опинилася "Батьківщина" – 16,7%. Також до списку потрапив "Голос" – за цю політсилу висловилися 5,5%.

      Відмовилися відповідати 27,2% опитаних. А інші партії назвали 2,8% осіб.


      Кого українці вважають реальною опозицією 

      Дослідження "Соціально-політична ситуація в Україні" проводили з 1 по 10 лютого. Збирали дані за допомогою інтерв’ю віч-на-віч з використанням планшетів. Опитували респондентів за місцем їхнього постійного проживання. Опитування проводили за вибіркою, яка репрезентує доросле населення країни в цілому. Статистична похибка дослідження – +/– 2,1% (з імовірністю 0,95). Загалом було опитано 2 тисячі осіб.

      Відповідно до результатів опитування, яке провела група "Рейтинг" наприкінці січня, за "Слугу народу" проголосували б 42,2% осіб. Далі йдуть "Опозиційна платформа – За життя" – 13,5%, "Європейську солідарність" – 9,5% та "Батьківщина" – 8,1%.

      Цікаво! Чи знизився рейтинг довіри до української влади: статистика

      До порівняння! Так розділилися голоси на минулих парламентських виборах, що відбулися 21 липня: 

      офіційні результати парламентських виборів
      Позачергові вибори до Ради: остаточні дані ЦВК / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Слуга народу ВО Батьківщина Новини України Новини політики Опозиційна платформа – За життя Європейська солідарність Соціологічне дослідження Рейтинги Верховна Рада
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