"Слуга народу" чи "Євросолідарність": яка партія перемогла б на виборах до Ради – свіжі дані

Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчої неділі перемогу на них би святкувала пропрезидентська партія "Слуга народу". Також до парламенту би пройшли "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа – За життя" та "Батьківщина".

Про це свідчать дані дослідження "Соціально-політична ситуація в Україні". Провів його центр "Социс" на початку лютого.

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Згідно з оприлюдненими даними підтримка "Слуги народу" становить 30,1%. Набагато менше голосів отримала би "Європейська солідарність" п’ятого президента Порошенка – 10,1%. Цікаво, що зовсім на трохи, а саме на 0,1%, відстає від них "Опозиційна платформа – За життя". Таким чином, так звані опозиціонери здобули би 10% голосів. Далі за ними йде "Батьківщина" Юлії Тимошенко – 8,1%. Зауважимо, що усі вищезазначені політсили пройшли би до парламенту.

Важливо! Попри численні тривалі обговорення щодо необхідності зниження, у новому Виборчому кодексі прохідний бар’єр залишився на рівні 5%.

Серед тих, хто не проходить, голоси розділилися так:

"Сила і честь" (лідер – Ігор Смешко) – 2,9%

"Голос" (Святослав Вакарчук) – 2,5%

"Радикальна партія Олега Ляшка" – 2,5%

"Громадянська позиція" (Анатолій Гриценко) – 2,2%

"Опозиційний блок" (Євгеній Мураєв) – 1,5%

"Українська стратегія Гройсмана" – 1,4%

"Партія Шарія" (Ольга Бондаренко) – 1,1%

"Свобода" – 0,9%

Інша – 1,2%

Відмовилися відповідати 9,4% осіб. А не мають наміру брати участь у виборах 16,5% виборців.



Як би проголосували українці, якби вибори до Ради відбулися найближчої неділі

Крім того, реальною опозицією до нової влади в Україні більшість опитаних вважають "Європейську солідарність". Такої думки дотримуються 25,5% респондентів. Дещо менше осіб, а саме 22,5%, у такій ролі бачать "Опозиційну платформу – За життя". А на третьому місці опинилася "Батьківщина" – 16,7%. Також до списку потрапив "Голос" – за цю політсилу висловилися 5,5%.

Відмовилися відповідати 27,2% опитаних. А інші партії назвали 2,8% осіб.



Кого українці вважають реальною опозицією

Дослідження "Соціально-політична ситуація в Україні" проводили з 1 по 10 лютого. Збирали дані за допомогою інтерв’ю віч-на-віч з використанням планшетів. Опитували респондентів за місцем їхнього постійного проживання. Опитування проводили за вибіркою, яка репрезентує доросле населення країни в цілому. Статистична похибка дослідження – +/– 2,1% (з імовірністю 0,95). Загалом було опитано 2 тисячі осіб.

Відповідно до результатів опитування, яке провела група "Рейтинг" наприкінці січня, за "Слугу народу" проголосували б 42,2% осіб. Далі йдуть "Опозиційна платформа – За життя" – 13,5%, "Європейську солідарність" – 9,5% та "Батьківщина" – 8,1%.

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До порівняння! Так розділилися голоси на минулих парламентських виборах, що відбулися 21 липня:



Позачергові вибори до Ради: остаточні дані ЦВК / Інфографіка 24 каналу