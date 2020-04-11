13:10
11 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      "Слуга народу" готова взяти "під крило" чинних мерів на місцевих виборах

      - Читать новость на русском
      Качура – один з відповідальних за місцеві вибори / 5 канал

      У "Слузі народу" не виключають, що можуть запропонувати чинним мерам балотуватись від політсили на місцевих виборах. Кандидатів на великі міста від президентської партії поки не називають.

      Рішення ухвалюватимуть щодо кожного регіону зокрема, беручи до уваги репутацію кандидатів. Про це повідомив у інтерв'ю виданню "Лівий берег" нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура. Він – один з відповідальних у політсилі за місцеві вибори.

      До теми Разумков назвав проблеми "Слуги народу" на місцевих виборах в Україні

      Готові співпрацювати у президентській політсилі і з мерами-самовисуванцями у випадку їхньої перемоги.

      Мер без депутатського корпусу і секретаря ради – англійська королева, вибачте. Якщо виграють мери-самовисуванці, ми будемо з ними працювати, у будь-якому разі. Це легітимно обрана влада. Моє бачення: ми повинні висувати сильних кандидатів у кожному населеному пункті,
      – пояснив Качура.

      Поки своїх кандидатів на посади мерів найбільших міст "Слуга народу" не називає. Людей, кажуть, достатньо.

      Також у політсилі обіцяють до жовтня провести перезавантаження обласних організацій та презентувати нову стратегію, якою займається лідер партії Олександр Корнієнко.

      Зверніть увагу! Місцеві вибори в Україні повинні відбутись 25 жовтня 2020 рокуНа них обиратимуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад. Участь у виборах зможуть взяти лише ті населені пункти, які сформували органи місцевого самоврядування.

      грошова застава на вибори для мерів
      Грошова застава для кандидатів у мери / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Олександр Корнієнко Місцеві вибори 2020 Слуга народу Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 12:50 Як і де можна займатися спортом під час карантину
      Ігор Саджениця
      сьогодні , 12:00 Як пандемія змінила ставлення до онлайн освіти?
      Іван Примаченко