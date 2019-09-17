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      "Слуга народу" хоче повернути Києву райради: для чого це потрібно

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      "Слуга народу" пропонує провести дострокові вибори в Києві
      "Слуга народу" пропонує провести дострокові вибори в Києві

      Нова влада зараз робить кроки у напрямку, щоб отримати підтримку на місцях. Тому "Слуга народу" вирішила внести зміни до закону "Про столицю України – місто-герой Київ". Важливо, що законопроєктом відновлюються райради в Києві.

      Про це у коментарі 24 каналу сказав заступник голови Українського інституту аналізу і менеджменту політики Владислав Дзівідзінський.

      Важливо: Новий закон про Київ і дострокові вибори: що пропонує "Слуга народу"

      За його словами, нова влада продемонструвала, що може швидко провести зміни і позачергові вибори. Щоб змінити владу в Києві, потрібен механізм. У "Слуги народу" вирішили внести зміни до вже чинного закону "Про столицю України – місто-герой Київ".

      Влада в Києві залишилася в руках БПП. З іншого боку, недоліків у роботі нинішньої влади Києва і мера Віталія Кличка, за що його критикують у команді президента Зеленського, достатньо. Серед найголовніших – тотальна забудова Києва, де панує безліч корупційних схем, введених не Кличком. Але мер їх не викорінив,
      – зауважує Владислав Дзівідзінський.

      Політолог наголошує: важливо, що законопроєктом відновлюються райради в Києві. Експерт нагадує: райради були ліквідовані Януковичем у 2010 році, щоб було зручно управляти Києвом. А це суперечить Магдебурзькому праву, децентралізації.

      Читайте також: Як змінився Київ за 5 років правління Кличка

      Експерт підкреслює: можливі дострокові вибори в Києві не скасовують чергових місцевих виборів у жовтні 2020 року. Або ж вони відбудуться разом виборами до рад всіх рівнів після змін до Конституції. Тому 8 грудня райради не обиратимуть.

      Владислав Дзівідзінський додає: історія з Києвом не є показовою щодо того, як розвиватиметься самоврядування в державі. Після анонсованих владою змін до Конституції Україну чекає новий формат адміністративно-територіального поділу, продовження реформи децентралізації.

      Які положення закону про столицю пропонує змінити "Слуга народу"? Автори законопроєкту пропонують:

      • Провести позачергові вибори в Києві 8 грудня;
      • відновлення районних рад;
      • районні ради отримають частину повноважень міської ради;
      • посада голови Київської міськдержадміністрації несумісна з іншими посадами;
      • Київрада скорочується з 120 до 84 депутатів;
      • Межі районів столиці затверджуються Кабміном за пропозиціями Київради, погодженими з райрадами;
      • Райради можуть мати власну символіку, яка затверджується Київміськрадою;
      • Голова райради обирається з числа її депутатів таємним голосуванням більшістю депутатів від загального складу.

      Нагадаємо, уряд 4 вересня ухвалив рішення про звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міськдержадміністрації. Однак в Офісі Президента документ поки не підписали.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Віталій Кличко Новини України Новини політики Володимир Зеленський КМДА Слуга народу Місцеві вибори 2020 Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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