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      "Слуга народу" має намір залишати у бюджеті Києва 60% податків на доходи фізичних осіб: деталі

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      Олександр Ткаченко
      Олександр Ткаченко / nv.ua

      Народні депутати від "Слуги народу" зареєстрували законопроект про зміну розподілу податку на доходи фізичних осіб між державним і бюджетом Києва.

      Ініціатор законопроєкту № 2254 Олександр Ткаченко вважає, що ситуація у Києві настільки запущена, що поточний бюджет міста не впорається із багатьма завданнями.

      Актуально: Ткаченко обіцяє побудувати метро на Троєщину до кінця 2020 року

      Ткаченко зазначив, що сьогодні 60% ПДФО, зібраних у Києві, передаються до державного бюджету. За його словами, у 2018 році Київ передав до бюджету України доходів від ПДФО на суму 27,3 мільярда гривень. Водночас, у бюджеті столиці залишилося 18,7 мільярда гривень.

      Слуга народу вважає, що Київ не повинен віддавати більше грошей "столичну функцію". За словами депутата, у столиці зосереджено майже 12,5% населення України, яке щодня використовує міські ресурси, інфраструктуру і майно.

      Олександр Ткаченко збирається очолити Київську міську державну адміністрацію і вже навіть подав до НАЗК електронну декларацію на цю посаду. Проте крісло очільника КМДА поки належить Віталію Кличку – чинному меру столиці. На початку вересня Кабмін ухвалив рішення про його звільнення, втім, президент Зеленський поки не підписав необхідні документи.
      Водночас, невдовзі можуть відбутися місцеві вибори і крісло мера з-під Кличка теж активно намагатимуться вибити конкуренти. Серед них, ймовірно, теж фігуруватиме Ткаченко.

      До теми: Кличко великий спортсмен, однак хр*новий менеджер міста, – Ткаченко

      Що відомо про Олександра Ткаченка?Це – керівник комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від "Слуги народу", а раніше – генеральний директор "1+1". У ЗМІ неодноразово називали його претендентом на посаду міського голови Києва на наступних виборах.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва КМДА Слуга народу Податки
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