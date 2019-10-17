"Слуга народу" Медяник потрапив у скандал через листування в Раді: що про це відомо

Народний обранець від фракції "Слуга народу" прямо у сесійній залі парламенту обговорював, як "вирішити питання з прокуратурою". Медяник переписувався з особою, підписаною у його мобільному телефоні як "Саша Яровий".

Під час засідання у Медяника задзвонив телефон, він скинув дзвінок, відкрив месенджер телеграм і написав контакту під назвою "Саша Яровий": "Напиши, я в Раді. Ми голосуємо". Листування на фото зафіксували журналісти "Страни".

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Діалог між Медяником та Яровим:

Яровий: 1) раніше ми працювали в зв'язці з ГПУ. Нам давали прокурора виконавця – і самі йому писали, все що потрібно зробити, попередньо погодивши з Юрою (ймовірно, йдеться про ексгенпрокурора Луценка – 24 канал) (чи можна зараз так організувати роботу?) 2) океан/цукор уже дзвонять, запитують – що зробили за тиждень? Можна нас зістикувати з тим прокурором, на кого це розпишуть. Клієнту нічого не показати – підуть до інших. 3) організовується система лобістів (чи можна нас акредитувати в цьому русі?) І якщо у тебе щось не виходить – не соромся, говори, як є. Ми налаштовані підключатися і допомагати або посилювати позиції.

Медяник: Зелене світло є тільки у нашої юридичної фірми. І всі справи тільки через наших адвокатів. Щодо цукру сьогодні теж буду говорити. Дай мені прізвища тих, у кого справа Океану в ГП.

Яровий: Ок.

Медяник: По цукру з Трепаком (заступник генерального прокурора Руслана Рябошапки – 24 канал) поговорю.

Яровий: Ок.

Медяник: Цукор справа в НАБУ.

Подальшу розмову журналістам зафіксувати не вдалося, оскільки Медяника у сесійній залі, і він розвернувся.





Медяник переписувався щодо з'ясування питання з прокуратурою прямо у сесійній залі/ фото "Страна.ua"

За непідтвердженою інформацією, "слуга народу" спілкувався з бізнесменом із Дніпра, який перебуває у діловому контакті з нардепом.

Як на інцидент відреагували у "Слузі народу"?

Голова цієї депутатської фракції Давид Арахамія в коментарі журналістам 24 каналу зазначив: що колеги Медяника збираються детально розібратися в ситуації та зрозуміти, про що йшлося у скандальному листуванні.

Ми зробили вже навіть невелику робочу групу, нам треба з’ясувати, чи є якась у нього провина, чого все це стосується. Потім ми будемо вирішувати, що з цим зробити. Коли ми вчора у нього про це запитали – в нього якась історія на пів години – про викрадення одного мільярду, яке розслідував Трепак, коли був в СБУ, а зараз він в ГПУ і цим ніхто не займається і таке-інше,

– пояснив Арахамія.

Найближчим часом, під час засідання фракції, у Медяника збираються все у деталях розпитати. Після розуміння ситуації – визначать покарання.

Тобто є якась історія, яку треба або верифікувати, або спростувати. Після визначення провини ми будемо застосовувати ті механізми, які в нас є. Один з них – розгляд ситуації на регламентному комітеті, інший – виключення з фракції,

– додав Арахамія.

Що відомо про В’ячеслава Медяника? Юрист, підприємець та політик. Пройшов у Раду 9 скликання від партії "Слуга народу" по мажоритарному округу №27 у Дніпрі. Є членом комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності та главою підкомітету з питань законодавства про адміністративні правопорушення та охоронну і детективну діяльність.



В’ячеслав Медяник відомий своїми скандальними забудовами Дніпра. Компанія, співзасновником якої є Медяник, постійно фігурує в будівельних скандалах. До речі, свій підприємницький шлях Медяник розпочав у 2002 році. Він у 15 років створив підприємство, до складу якого вклав 100 тисяч доларів США.