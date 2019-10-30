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      "Слуга народу" могла б "вивести з гри" податковий комітет, але навряд чи зробить це, – експерт

      27 Читать новость на русском
      Корупція
      Корупція / agropolit.com

      Керівництво парламенту, що представляє пропрезидентську фракцію "Слуги народу", могло б усунути Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики від законотворчості на час розслідування корупційного скандалу.

      Проте навряд чи піде на це, оскільки тоді партії влади доведеться визнати, що цей комітет продукував сумнівні законопроекти. Про це в коментарі 112.ua для статті "Поставити податковий комітет на паузу: Як бути з корупційним скандалом у Верховній Раді?" заявив заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко.

      Експерт допускає, що якщо є бажання, фінансовий комітет можна було би вивести із гри. Хоча би на час. Інакше постане логічне запитання: якщо його члени заплямовані, чи можна вважати корисними закони, ухвалені за їхньою рекомендацією? Хоча водночас "навряд чи сигнали про те, що вже рекомендовані комітетом закони має бути переглянуто, надійдуть з боку "Слуги народу".

      "Законопроекти сформували негативне до себе ставлення, зокрема й з боку ФОП. Можливо, ситуацією зараз скористається опозиція, яка розіграє карту корупційного скандалу. З погляду політтехнологій, саме так і слід чинити. Але чи призведе це до перегляду вже ухвалених і непопулярних у населення законів? Малоймовірно", – вважає Петренко.

      Нагадаємо, минулого тижня екс-нардеп Сергій Лещенко та журналістка Соня Кошкіна заявили, що члени податкового комітету провалили законопроект, який повинен був прикрити корупційну схему збагачення на майданчиках для оцінки нерухомості, нібито в обмін на фінансову винагороду. До схеми причетний наближений до олігарха Ігоря Коломойського нардеп Антон Яценко, і депутати, яких пов'язують з Коломойським, вирішили не голосувати за законопроект 2047-д. Це викликало гнів у голови фракції "Слуги народу" Давида Арахамії, який публічно запідозрив своїх депутатів у корупції. Згодом про це заявив президент Зеленський.

      Раніше податковий комітет схвалив ряд скандальних законопроектів, які б'ють по ФОП, середньому та великому бізнесу, при цьому не зачіпають інтересів Коломойського. Насамперед ідеться про скандальний законопроект № 1210, який посилює фіскальний тиск на бізнес, через що великі міжнародні корпорації вже заявили, що закриють свої фабрики в Україні.

      blog_ava
      Любов до алкоголю пов'язана з розміром мозку
      сьогодні
      8168
      Теги: Верховна Рада Податковий кодекс Податки Слуга народу Корупція
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