"Слуга народу" не отримає монобільшість в місцевих радах, – висновки політологів

Експерти зазначають, що робити прогнози щодо місцевих виборів зарано. Проте вони мають єдину думку, що партія Зеленського вже не буде такою популярною серед виборців.

Політологи говорять про те, що "Слуга народу" однозначно вже не зможе повторити минулорічний успіх.

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Суспільна думка показує, що рейтинг у "Слуги народу" знижується. Українці почали розуміти, що політика це не просто нові обличчя. Звісно ця партія має потенціал, але вони точно не отримають моновладу на місцевих виборах,

– заявив політолог Олег Рибачук.

Своєю чергою, професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань також наголосив на тому, що Зеленському вже не вдасться отримати такий результат, який був під час виборів до Верховної Ради.

Інтрига полягає у тому, який буде результат партії президента. Парламентські вибори були продовженням "зеленої хвилі", але вона вже не буде такою високою. В людей з’явилось розчарування,

– сказав він.

Експерти підкреслили, що на місцевих виборах традиційно з’являються регіональні проекти, які гратимуть на локальних почуттях виборців.

Буде ширший простір для місцевих лідерів, еліт та опозиційних партій, вважає Олексій Гарань.

Також деякі нові партії спробують себе проявити, але реальна ситуація, які саме політичні сили мають шанси пройти в місцеві ради, буде видна на початку вересня. До цього часу питання лишаються відкритими, наголосив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Скільки набере в російськомовних регіонах партія Шарія? Що буде з підтримкою Голоса? Наразі партія Вакарчука втрачає свої позиції. Чи спробує відродити свій вплив Самопоміч? Відповіді на ці питання ми можемо знайти за півроку,

– сказав він.

За законом чергові вибори мають пройти 25 жовтня 2020 року. Але експерти зазначають, що ймовірність провести їх передчасно, теж є.

Вибори відбудуться тоді, коли Верховна Рада ухвалить зміни в Конституції щодо децентралізації, обіцяють у владі. Проект цих змін вже направлений президентом на розгляд у парламент.

Однією з ключових змін, які передбачені децентралізацією, є ліквідація державних обласних адміністрацій, які забирають на себе чимало повноважень. Замість них планують утворити префектів , які повинні мати лише функції нагляду за діяльністю місцевої влади.

Президент Володимир Зеленський і керівництво фракції "Слуга народу" після переговорів з іншими політсилами вирішили зняти з розгляду законопроект "Про внесення змін до Конституції України (про децентралізацію влади)" . Документ доопрацюють з урахуванням позицій представників опозиції і місцевого самоврядування.