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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      "Слуга народу" поки не може відмовитися від держфінансування на користь боротьби з COVID-19

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      Слуга народу поки не може відмовитися від держфінансування / фото пресслужби партії

      Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко і сам натхненник політсили Володимир Зеленський зазначали, що партія відмовиться від державних грошей. Однак, віддати фінанси на боротьбу з коронавірусом наразі не вийде.

      Відповідної заяви у НАЗК на відмову від державного фінансування ще не надавали, пишуть журналісти BIHUS.info. Крім того, подібна ідея не може бути реалізована в рамках чинного законодавства.

      Попередня заява "Слуга народу" відмовляється від держфінансування на користь боротьби з коронавірусом

      Адже не можна відмовитися від державного фінансування партії на рік: це необхідно робити на термін усієї каденції у парламенті. Ба більше, держфінансування партій проводять щоквартально.

      Відповідно, на момент заяви Корнієнка у березні 2020-го, повної суми, передбаченої бюджетом на діяльність "Слуги народу" у 2020-му, на рахунках партії не було, отже, і переслати її до Стабілізаційного фонду не могли.

      Про те, що "Слуга народу" віддасть гроші, які мали б призначатися від держави партії, говорив у своєму зверненні і сам Зеленський.

      Партія "Слуга народу" повністю відмовилася від бюджетного фінансування. Гроші перейдуть на потреби медиків,
      – казав президент і заохочував інші партії до подібних вчинків.

      У коментарі "Українській правді" Корнієнко підтвердив цю інформацію, зазначивши, що наразі партія шукає виходи з правової колізії, але сказав, що політсила від своєї ідеї не відмовляється.

      Це була політична заява і для нас важливо, щоб ті гроші, які держава виділяє на наше фінансування в цьому році а це близько 140 млн гривень, були спрямовані на боротьбу з коронавірусом. Яким чином ми зараз це зробимо юридично й фінансово.. ми знайдемо шлях не в обхід закону,
      – цитує "Українська правда" Корнієнка.

      Державне фінансування партій: коротко

      Восени 2020 року Верховна Рада скоротила його з понад мільярда гривень до близько 280 мільйонів. Крім того, тепер фінансування отримують лише ті партії, що пройшли у парламент, а не ті, які здолали 2% бар'єр. Таких наразі є 5:

      • "Слуга народу" – у держбюджеті на 2020 рік передбачено 140,5 мільйона гривень;
      • "Опозиційна платформа – За життя" – 42,5 мільйона гривень;
      • "Європейська солідарність" – 26,4 мільйона гривень на роботу партії і 14 мільйонів за дотримання принципів гендерної рівності (у сумі 40,5 мільйона гривень);
      • "Голос" – 19 мільйонів на роботу партії і 14 мільйонів за дотримання принципів гендерної рівності (у сумі 33 мільйони гривень);
      • "Батьківщина" – 26,6 мільйона гривень.


      Скільки отримають партії / Інфографіка НАЗК

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України Гроші Володимир Зеленський Олександр Корнієнко Верховна Рада Слуга народу
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