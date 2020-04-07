"Слуга народу" поки не може відмовитися від держфінансування на користь боротьби з COVID-19

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко і сам натхненник політсили Володимир Зеленський зазначали, що партія відмовиться від державних грошей. Однак, віддати фінанси на боротьбу з коронавірусом наразі не вийде.

Відповідної заяви у НАЗК на відмову від державного фінансування ще не надавали, пишуть журналісти BIHUS.info. Крім того, подібна ідея не може бути реалізована в рамках чинного законодавства.

Попередня заява "Слуга народу" відмовляється від держфінансування на користь боротьби з коронавірусом

Адже не можна відмовитися від державного фінансування партії на рік: це необхідно робити на термін усієї каденції у парламенті. Ба більше, держфінансування партій проводять щоквартально.

Відповідно, на момент заяви Корнієнка у березні 2020-го, повної суми, передбаченої бюджетом на діяльність "Слуги народу" у 2020-му, на рахунках партії не було, отже, і переслати її до Стабілізаційного фонду не могли.

Про те, що "Слуга народу" віддасть гроші, які мали б призначатися від держави партії, говорив у своєму зверненні і сам Зеленський.

Партія "Слуга народу" повністю відмовилася від бюджетного фінансування. Гроші перейдуть на потреби медиків,

– казав президент і заохочував інші партії до подібних вчинків.

У коментарі "Українській правді" Корнієнко підтвердив цю інформацію, зазначивши, що наразі партія шукає виходи з правової колізії, але сказав, що політсила від своєї ідеї не відмовляється.

Це була політична заява і для нас важливо, щоб ті гроші, які держава виділяє на наше фінансування в цьому році а це близько 140 млн гривень, були спрямовані на боротьбу з коронавірусом. Яким чином ми зараз це зробимо юридично й фінансово.. ми знайдемо шлях не в обхід закону,

– цитує "Українська правда" Корнієнка.

Державне фінансування партій: коротко

Восени 2020 року Верховна Рада скоротила його з понад мільярда гривень до близько 280 мільйонів. Крім того, тепер фінансування отримують лише ті партії, що пройшли у парламент, а не ті, які здолали 2% бар'єр. Таких наразі є 5:

"Слуга народу" – у держбюджеті на 2020 рік передбачено 140,5 мільйона гривень;

"Опозиційна платформа – За життя" – 42,5 мільйона гривень;

"Європейська солідарність" – 26,4 мільйона гривень на роботу партії і 14 мільйонів за дотримання принципів гендерної рівності (у сумі 40,5 мільйона гривень);

"Голос" – 19 мільйонів на роботу партії і 14 мільйонів за дотримання принципів гендерної рівності (у сумі 33 мільйони гривень);

"Батьківщина" – 26,6 мільйона гривень.



Скільки отримають партії / Інфографіка НАЗК