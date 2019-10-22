"Слуга народу" пропонує закривати "сплячі" ФОПи

Депутати від "Слуги народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №2274. Він передбачає, що податкові органи зможуть ініціювати процедуру ліквідації ФОПів, які не проводять ніякої діяльності і не платять податки.

Законопроєкт №2274 зареєструвала депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова.

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У пояснювальній записці зазначено, що законопроєкт направлений на врегулювання питання обліку так званих "сплячих" ФОПів.

Довідка. З 1 січня 2017 року ФОПів зобов'язали сплачувати ЄСВ навіть за ті місяці, коли вони не отримували доходів та не займалися господарською діяльністю.

Хто зможе ліквідовувати ФОПів?

Державний реєстратор за зверненням податкових органів. Однак лише у тому разі, якщо такий ФОП не здійснював жодної діяльності протягом 6 місяців та не платив податків.

Для чого приймати такий закон?

Депутати сподіваються, що у разі ухвалення цього законопроєкту податківці зможуть закрити непрацюючі ФОПи, а це зменшить навантаження щодо обліку та контролю за ними зі сторони держави.

До речі, Володимир Зеленський ініціює запровадження мораторію на перевірки фізичних осіб – підприємців усіх категорій, крім "ризикових", на зразок ювелірного бізнесу.

Що таке ФОП?Фізична особа-підприємець — фізична особа, яка реалізує свою здатність до праці шляхом самостійної, на власний ризик діяльності з метою отримання прибутку. Часто фіктивне підприємництво легко можна переплутати з реальним.



Втім, фіктивним підприємництвом вважається, до прикладу, реєстрація ФОП з метою зменшення оподаткування на великій компанії. В торговій мережі таким чином можуть реєструвати касирів. Або ж для одноразових операцій, валютної оборудки, після чого ФОП ліквідовували.