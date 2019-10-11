"Слуга народу" пропонує звільнити молодь до 27 років від податку на доходи та ЄСВ

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує звільнити молодь віком до 27 років від податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Роботодавці, які наймають таких працівників пропонують звільнити від необхідності сплачувати за них єдиний соціальний внесок.

Законопроєкт №2250 зареєстрував депутат від партії "Слуга народу" Олексій Кучер. До теми: Зеленський розповів, що буде з ФОПами Ухвалення закону допоможе молодим українцям швидше знайти роботу, а також зупинить трудову міграцію молоді. Автори вважають, що законопроєкт: створить максимально сприятливі умови для студентів, молодих спеціалістів та роботодавців у налагодженні співпраці;

підвищить рівень практичних навичок студентів;

зменшить рівень "неофіційного" працевлаштування;

мінімізує фінансову залежність студентів. Який зараз податок на доходи та ЄСВ? Податок на доходи фізичних осіб в Україні складає 18%, військовий збір 1,5%. Роботодавець також має заплатити до Пенсійного фонду 22% від зарплати єдиного соціального внеску. Зважаючи на розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець повинен за власний рахунок сплатити за свого працівника: єдиний соціальний внесок у розмірі 918,06 гривень;

утримати з працівника податок на доходи фізичних осіб у розмірі 751,14 гривень;

військовий збір у розмірі 62,60 гривень. Де у світі скасований такий податок? У Польщі. З 1 серпня у Польщі набув чинності закон, відповідно до якого всю молодь віком до 26 років звільнили від сплати податку на доходи фізичних осіб. Важливо: Іноземці не купуватимуть українську землю: новий законопроєкт від "Слуги народу"