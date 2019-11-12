"Слуга народу" сумнівається, що на Донбасі будуть вибори у найближчі роки

Місцеві вибори на окупованому Донбасі неможливі у найближчі 2-3 роки.

Представниця уряд у парламенті Ірина Верещук заявила, що оскільки Україна не контролює ділянку кордону з РФ, то говорити про вибори ще рано, пише "РБК-Україна".

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Верещук нагадала, що наразі немає реального, стійкого припинення вогню, немає роззброєння та відведення важкої техніки.

Ми не маємо на сьогодні ніяких підстав говорити, що вибори на Донбасі можуть стати реальністю в найближчі два-три роки,

– заявила вона.

Що відомо про можливі вибори на окупованому Донбасі?

1 жовтня Українська сторона підписала у Мінську формулу Штайнмаєра щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Тоді ж і домовились про розведення сил у Петрівському та Золотому.



Відповідно до формули починає діяти тимчасовий закон про особливий статус Донбасу, коли в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією та законодавством України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.

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Наразі нового закону про особливий статус Донбасу ще немає. У команді Зеленського стверджували, що почнуть розробляти цей закон разом з народом після зустрічі у нормандському форматі. Дати зустрічі поки теж немає.



Президент заявляв, що є умова, щоб на території ОРДЛО відбулися вибори:

всі російські війська повинні бути виведені;

захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України.

В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде.

Зауважимо, що чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися восени 2020 року.