16:18
12 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА РАСИЗМ НА МАТЧІ ШАХТАР – ДИНАМО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін та штучний інтелект проти бюрократії. Медицина по-російськи
      Вєсті Кремля
      23:07, 11 листопада
      Вєсті.UA: Чому насправді звільнили Геруса? Поплавський покарає "джокера"
      Вєсті.UA
      19:55, 11 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА РАСИЗМ НА МАТЧІ ШАХТАР – ДИНАМО

      "Слуга народу" сумнівається, що на Донбасі будуть вибори у найближчі роки

      45 Читать новость на русском
      Виборів на Донбасі ще не буде
      Виборів на Донбасі ще не буде / afp.com

      Місцеві вибори на окупованому Донбасі неможливі у найближчі 2-3 роки.

      Представниця уряд у парламенті Ірина Верещук заявила, що оскільки Україна не контролює ділянку кордону з РФ, то говорити про вибори ще рано, пише "РБК-Україна".

      Важливо: На Донбасі хочуть місцевих виборів без українських партій

      Верещук нагадала, що наразі немає реального, стійкого припинення вогню, немає роззброєння та відведення важкої техніки.

      Ми не маємо на сьогодні ніяких підстав говорити, що вибори на Донбасі можуть стати реальністю в найближчі два-три роки,
      – заявила вона.

      Що відомо про можливі вибори на окупованому Донбасі?

      1 жовтня Українська сторона підписала у Мінську формулу Штайнмаєра щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Тоді ж і домовились про розведення сил у Петрівському та Золотому.

      Відповідно до формули починає діяти тимчасовий закон про особливий статус Донбасу, коли в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією та законодавством України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.

      Зверніть увагу: Зеленський розглядає два сценарії для виборів на окупованому Донбасі

      Наразі нового закону про особливий статус Донбасу ще немає. У команді Зеленського стверджували, що почнуть розробляти цей закон разом з народом після зустрічі у нормандському форматі. Дати зустрічі поки теж немає.

      Президент заявляв, що є умова, щоб на території ОРДЛО відбулися вибори:

      • всі російські війська повинні бути виведені;
      • захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України.

      В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде.

      Зауважимо, що чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися восени 2020 року.

      blog_ava
      Олег Бахматюк написав відкриту заяву Володимиру Зеленському щодо тиску силовиків на бізнес
      сьогодні
      4935
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Місцеві вибори 2020 Війна на Донбасі Новини Донецька Новини Луганська Слуга народу Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Розведення військ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Що відомо про Павла Букіна: біографія ексдиректора Укроборонпрому
      сьогодні , 15:14 Що відомо про Павла Букіна: біографія ексдиректора Укроборонпрому
      Ірина Кошанська 280
      Слова Галкина – приговор российской телепропаганде и итог трех десятилетий российской свободы
      сьогодні , 15:00 Слова Галкина – приговор российской телепропаганде и итог трех десятилетий российской свободы
      Блог Медіа 1771
      Украина никак не поймет правила игры с Кремлем
      сьогодні , 12:00 Украина никак не поймет правила игры с Кремлем
      Павло Казарін 1204
      "Влада і насолода": книжка про те, як інші керують нами і як ми керуємо іншими
      сьогодні , 10:00 "Влада і насолода": книжка про те, як інші керують нами і як ми керуємо іншими
      Під обкладинкою 410
      Як можна врегулювати проституцію в Україні: детальне пояснення
      сьогодні , 08:40 Як можна врегулювати проституцію в Україні: детальне пояснення
      Блог Соцмережі 1449
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук