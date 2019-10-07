"Слуга народу" Ткаченко невдовзі може очолити КМДА: він вже подав декларацію на цю посаду

Народний депутат від "Слуги народу" та колишній гендиректора 1+1 media Олександр Ткаченко вже 9 жовтня може очолити Київську міську державну адміністрацію. Наразі ж він подав декларацію в НАЗК, у якій вказав, що претендує на цю посаду.

Така інформація є в публічному реєстрі. А ось про ймовірне швидке призначення Ткаченка у своєму телеграм-каналі написав журналіст та екснардеп Сергій Лещенко.

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Олександра Ткаченка вже в середу можуть призначити головою КМДА. Він вже подав декларацію про доходи за 2018 рік, як кандидат на цю посаду. У середу має відбутися засідання Кабміну, який може зробити подання на президента про призначення Ткаченка на цю посаду,

– йдеться у дописі Лещенка.

Свої амбіції стосовно посади глави КМДА Ткаченко вже підтвердив в ефірі "Радіо НВ".

Подав декларацію. Там є така ключова фраза – може. Пропоную на ній зосередитися, тому що це рішення президента,

– пояснив ситуацію зв своїм ймовірним призначенням Ткаченко.

Ткаченко підтвердив, що претендує на посаду глави КМДА: відео

Що вказано у декларації Ткаченка?

У декларації за 2018 рік Ткаченко зазначив дві квартири в Києві. Одна з них належить його дружині.



Також там є інформація про два автомобілі (Land Rover і BMW X5), корпоративні права на "Телерадіокомпанію "Студія 1+1", "Солюшнс", theБабель, "Кінолав", "Книголав", "Квартал ТВ", "1+1 Продакшн" і "А. Т. Трейдинг" (на загальну суму 50,7 мільйона гривень).





Скріншот із декларації Ткаченка



Він також вказав, що має готівкою понад 300 тисяч доларів і 6,98 мільйона гривень, а на рахунках в банках – понад 9 тисяч доларів і 200 тисяч гривень.

Що відомо про Олександра Ткаченка? Це – керівник комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від "Слуги народу", а раніше – генеральний директор "1+1". У ЗМІ неодноразово називали його претендентом на посаду міського голови Києва на наступних виборах.

Що відомо про звільнення Кличка з посади глави КМДА?

Ще у липні 2019 року керівник Офісу Президента Андрій Богдан запропонував звільнити Віталія Кличка з посади керівника Київської міської державної адміністрації. Уряд Володимира Гройсмана це питання розглядати відмовився.

Однак вже новий Кабінет Міністрів схвалив подання про звільнення Кличка з посади голови КМДА 4 вересня і тоді ж скерував відповідний документ до Офісу Президента. Того ж дня в КМДА опублікували звернення голів фракцій Київради до Зеленського з проханням знову призначити Кличка на посаду голови міськдержадміністрації.

Наступного дня низка депутатів заявила, що документ за підписом "голів фракцій" з проханням перепризначити Кличка не узгоджувався у фракціях. Мовляв, він є маніпуляцією, і вони її не підтримують.

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12 вересня Віталій Кличко заявив, що починає консультації з головами депутатських фракцій та груп Київської міської ради щодо дострокового припинення повноважень Київради 8-го скликання.

Головного, президентського підпису на документі про звільнення Кличка з посади глави КМДА досі немає.