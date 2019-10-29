"Слуга народу" усією фракцією вийшла до трибуни Ради після виступу Порошенка: фото, відео

Після виступу п'ятого президента Петра Порошенка депутати від "Слуги народу" усією фракцією вийшли до трибуни Верховної Ради. З трибуни нардеп Микита Потураєв зявив про роздмухування плану ненависті у суспільстві.

Саме за таким сценарієм було втрачено свободу і українську державу у 1917-1920 роках, заявив Потураєв.

До слова: Нардеп від "Слуги народу" подав заяву у поліцію через скандал із Фединою і Звіробій

"Я готував інший виступ. Але від Петра Порошенка я не почув жодного слова про несприятливу ситуацію, яка трапилася днями. Навпаки ми знову чуємо, що ми щось не доробляємо, щось не попросили, щось не виконали", – підкреслив депутат.

Він наголосив, що коли публічно лунають заклики до заколоту у бік добровольців та ветеранів, це не є свободою слова.

Лунають заклики до знищення верховного головнокомандувача. Може, це дійсно право на свою позицію, а, можливо, це державна зрада. Я вважаю, що ми повинні разом з цим розібратися – разом, Верховною Радою з правоохоронними органами та усім суспільством,

– заявив Микита Потураєв.

Відтак фракція "Слуги народу" розпочала збір підписів для звернення до правоохоронних органів щодо закликів до вбивства громадянина України. Після цього депутати звільнили прохід до трибуни Верховної Ради.

Виступ "Слуги народу" з трибуни Ради: дивіться відео

Про які заклики до вбивства говорили депутати?

Народна обраниця від "Європейської солідарності" Софія Федина опублікувала на своїй фейсбук-сторінці відео 26 жовтня, у якому разом із волонтеркою Марусею Звіробій коментує візит президента Зеленського до Золотого.

Жінки використовували ненормативну лексику, а також звернулися до гаранта.

Ти там частіше їзди, там тебе підірвуть, хто-небудь там тебе підірве,

– адресувала свої слова Зеленському Звіробій.

Софія Федина підхопила її слова: "Там ненароком може вибухнути граната, там бувають обстріли".

"Слуги народу" усією фракцією вийшли до трибуни: дивіться фото