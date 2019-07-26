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      "Слуга народу" в Раді, роль "Опоплатформи" та новий уряд: про найголовніше у "Політанатомії"

      339 Читать новость на русском
      Політанатомія
      Політанатомія / 24 канал

      Про те, якою буде Верховна Рада 9 скликання і що ховається за новими обличчями? про те, чого чекати від монопартійної більшості "Слуги народу"? про роль "Опозиційної платформи – "За життя" і як будуть домовлятися з Медведчуком, а також яким буде новий Уряд та реформи – про все це сьогодні в ефірі 24 каналу о 19:30.

      У щотижневому ток-шоу "Політанатомія" у вечірньому праймі ведучі Артем Овдієнко та Дарією Кудімовою обговорять найважливіші теми тижня, що минає, з гостями в студії.

      Не пропустіть: "Політанатомія" виходить на 24 каналі у прямому ефірі щоп’ятниці о 19:30.

      Сьогодні до студії 24 каналу завітають:

      • Анастасія Красносільська – номер 8 у списку партії "Слуга народу";

      • Ярослав Юрчишин – 7 місце у списку "Голосу";

      • Іванна Климпуш-Цинцадзе – номер 10 у списку партії "Європейська солідарність";

      • Іван Крулько – народний депутат від “Батьківщини”, номер 12 у списку партії;

      • Євген Будерацький – заступник головного редактора "Української правди";

      • Денис Казанський – журналіст і блогер;

      • Леонід Швець – політичний оглядач;

      • Юрій Бутусов – головний редактор "Цензор.НЕТ".

      Дивіться "Політанатомію" о 19:30 на 24 каналі: онлайн-трансляція

      Завантажуйте додаток Телепортал, щоб голосувати в прямому ефірі.
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      Теги: Верховна Рада Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Віктор Медведчук Слуга народу Опозиційна платформа – За життя Новий Уряд
      Джерело: 24 канал
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