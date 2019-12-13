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      "Слуга народу" витратить до мільйона гривень на новорічний корпоратив: де святкуватимуть нардепи

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      Корпоратив "Слуги народу" відбудеться у Києві / Scanpix

      Партія "Слуга народу" витратить на корпоратив у столичному ресторані CHI в КВЦ "Парковий" до мільйона гривень. Витрати планують покрити зі спонсорських виплат.

      Про це повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко у коментарі журналісту Андрію Павловському.

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      Точно кілька сотень тисяч гривень. Я думаю, що до мільйона. Партія буде платити, звичайно,
      – заявив Корнієнко.

      Свято для депутатів проведуть 20 грудня. За словами Корнієнка, захід оплатять спонсори.


      КВЦ Парковий / фото Максима Рябенка

      Що відомо про спонсорів "Слуги народу"У розслідуванні журналістів-розслідувачів "Наші гроші з Денисом Бігусом" мовиться, що у третьому кварталі 2019 року донорами партії "Слуга народу" стали фірми, чиї печатки знайшли вдома у Олега Семенова – радника голови Херсонської облради Владислава Мангера. Він є фігурантом справи про напад на активістку Катерину Гандзюк.

      Також політсилу фінансували компанії з ознаками фіктивності.

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Новорічні свята Олександр Корнієнко
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