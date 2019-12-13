"Слуга народу" витратить до мільйона гривень на новорічний корпоратив: де святкуватимуть нардепи
Партія "Слуга народу" витратить на корпоратив у столичному ресторані CHI в КВЦ "Парковий" до мільйона гривень. Витрати планують покрити зі спонсорських виплат.
Про це повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко у коментарі журналісту Андрію Павловському.
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Точно кілька сотень тисяч гривень. Я думаю, що до мільйона. Партія буде платити, звичайно,
– заявив Корнієнко.
Свято для депутатів проведуть 20 грудня. За словами Корнієнка, захід оплатять спонсори.
КВЦ Парковий / фото Максима Рябенка
Що відомо про спонсорів "Слуги народу"У розслідуванні журналістів-розслідувачів "Наші гроші з Денисом Бігусом" мовиться, що у третьому кварталі 2019 року донорами партії "Слуга народу" стали фірми, чиї печатки знайшли вдома у Олега Семенова – радника голови Херсонської облради Владислава Мангера. Він є фігурантом справи про напад на активістку Катерину Гандзюк.
Також політсилу фінансували компанії з ознаками фіктивності.