"Слуга народу" витратить до мільйона гривень на новорічний корпоратив: де святкуватимуть нардепи

Партія "Слуга народу" витратить на корпоратив у столичному ресторані CHI в КВЦ "Парковий" до мільйона гривень. Витрати планують покрити зі спонсорських виплат.

Про це повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко у коментарі журналісту Андрію Павловському.

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Точно кілька сотень тисяч гривень. Я думаю, що до мільйона. Партія буде платити, звичайно,

– заявив Корнієнко.

Свято для депутатів проведуть 20 грудня. За словами Корнієнка, захід оплатять спонсори.



КВЦ Парковий / фото Максима Рябенка

Що відомо про спонсорів "Слуги народу"У розслідуванні журналістів-розслідувачів "Наші гроші з Денисом Бігусом" мовиться, що у третьому кварталі 2019 року донорами партії "Слуга народу" стали фірми, чиї печатки знайшли вдома у Олега Семенова – радника голови Херсонської облради Владислава Мангера. Він є фігурантом справи про напад на активістку Катерину Гандзюк.



Також політсилу фінансували компанії з ознаками фіктивності.